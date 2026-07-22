Kaynak: AA

Reşit olmayan çocuklara yönelik korkunç bir istismar ve fuhuş ağı kurduğu suçlamasıyla yargılandığı sırada cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein’in model avcısı olduğu bildirilen Daniel Said, Fransa’daki evinde ölü olarak bulundu.

Jeffrey Epstein dosyalarında adı binlerce kez geçen model yetenek avcısı Daniel Siad, Fransa’daki evinde ölü bulundu. Nanterre Savcılığı, 69 yaşındaki Siad’ın pazartesi günü Paris’in kuzeybatısındaki Colombes banliyösünde bulunan evinde hayatını kaybetmiş halde bulunduğunu doğruladı.

OTOPSİ YAPILACAK!

Savcılıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Siad’ın ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla pazartesi akşamı soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Kesin ölüm nedeninin tespiti için Siad’ın cesedine otopsi yapılacağı bildirildi. Yetkililer, ölümün koşullarına ilişkin başka ayrıntı paylaşmadı.

DOSYALARDA ADI BİNLERCE KEZ GEÇİYORDU!

Siad’ın adı, ABD hükümeti tarafından kamuoyuna açıklanan Jeffrey Epstein dosyalarında binlerce kez geçiyordu.

Epstein’ın mağdurlarından biri olan ve güvenlik gerekçesiyle gerçek adı açıklanmayan Anya, daha önce BBC’ye yaptığı açıklamada, kendisini Epstein ile Siad’ın tanıştırdığını iddia etmişti. Siad, daha önce yaptığı açıklamalarda Epstein’ın oluşturduğu tehditten haberdar olmadığını ileri sürmüştü.