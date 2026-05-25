Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılan düzenleme kapsamında, 2019 öncesinde devreye giren ve 10 yıllık alım garantisi süresi sona eren lisanssız GES’ler için uygulanan dağıtım bedeli ciddi oranda indirildi.

Daha önce kilovatsaat başına 208 kuruş olan bedel, yeni düzenlemeyle yaklaşık 65 kuruş seviyesine çekildi.

800’E YAKIN SANTRAL YARARLANACAK

EPDK verilerine göre düzenlemeden:

Yaklaşık 800 tesis

Toplam 500-550 megavat kurulu güç

yararlanacak.

Bu santraller, Türkiye’de lisanssız GES yatırımlarının ilk neslini oluşturuyor.

AMAÇ: ÜRETİMİN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK

Yapılan indirimle özellikle elektrik fiyatlarının düştüğü öğle saatlerinde üretimin durmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Uzmanlara göre, yüksek dağıtım bedelleri nedeniyle bazı saatlerde üretim ekonomik olmaktan çıkıyor ve santraller üretimi durdurmak zorunda kalıyordu. Yeni düzenleme ile bu riskin azaltılması amaçlanıyor.

“KAZAN-KAZAN” ETKİSİ

Enerji Yatırımcıları Derneği Başkanı Cem Özkök, kararın sektör için önemli bir adım olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

“Düşük dağıtım bedeli sayesinde yatırımcı daha fazla saatte üretime devam edebilecek, sistem de yerli üretimi kaybetmeyecek. Bu hem yatırımcı hem de arz güvenliği için kazan-kazan.”

ÜRETİM KAYBI VE MALİYETLER AZALACAK

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Genel Sekreteri Hakan Erkan ise düzenlemenin özellikle eski teknolojiye sahip santraller için kritik olduğunu vurguladı.

Erkan, yüksek maliyetler nedeniyle üretimin zaman zaman durdurulduğunu belirterek, yeni düzenlemenin bu kayıpların önüne geçeceğini ifade etti.

TÜRKİYE’DE LİSANSSIZ GES HIZLA BÜYÜYOR

Türkiye’de 2019 sonrası devreye alınan yeni nesil lisanssız üretim modeliyle birlikte sektör hızla büyüdü.

EPDK verilerine göre, Mart 2026 itibarıyla Türkiye’nin toplam lisanssız elektrik kurulu gücü 24 bin 580 megavat seviyesine ulaştı.