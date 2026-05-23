Enerji piyasasında önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarına göre, dört doğal gaz dağıtım şirketinin 2022-2026 dönemine ilişkin perakende satış tarifeleri yeniden düzenlendi. Aynı düzenleme kapsamında lisanssız elektrik üretim tesislerine uygulanacak dağıtım bedeline ilişkin yeni esaslar belirlenirken, 10 yıllık süresini tamamlayan tesisler için geçici uygulama süreci başlatıldı.

Düzenleme kapsamında Samgaz Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Enerya Konya Gaz Dağıtım AŞ, Enerya Denizli Gaz Dağıtım AŞ ve Torosgaz Isparta Burdur Doğalgaz Dağıtım AŞ için sistem kullanım bedelleri ve gelir hesaplamaları yeniden belirlendi.

DOĞAL GAZ TARİFELERİNDE GÜNCELLEME

EPDK kararına göre, söz konusu şirketlerin perakende satış tarifelerinde gelir farkı sonrası oluşan yeni gelir gereksinimleri dikkate alındı. Böylece sistem kullanım bedelleri ve tarife uygulama dönemine ilişkin mali hesaplamalar güncellenmiş oldu.

Yapılan değişikliklerin, doğal gaz dağıtım süreçlerinde mali denge ve tarifelendirme yapısının yeniden düzenlenmesini hedeflediği belirtildi.

MOTORİN STANDARDINDA YENİ TARİH BELİRLENDİ

Kurum ayrıca motorin teknik standartlarında da değişikliğe gitti. Buna göre, “TS EN 590 Otomotiv Yakıtları-Dizel (Motorin)” standardında yer alan “4 mikrometreden büyük partikül sayısı” kriterinin yürürlük tarihi 1 Haziran 2027 olarak güncellendi.

Kararla birlikte akaryakıt sektöründe uygulanacak teknik şartların geçiş süreci için yeni takvim belirlenmiş oldu.

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE YENİ TARİFE UYGULAMASI

EPDK’nın aldığı bir diğer karar ise lisanssız elektrik üretim tesislerine yönelik oldu. 1 Haziran itibarıyla, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında 10 yıllık süresini tamamlayan tesislere uygulanacak dağıtım bedeli yeniden düzenlendi.

Yeni uygulamaya göre, Cumhurbaşkanı kararı yayımlanana kadar söz konusu tesislerde “Lisanssız Üretici-2” tarifesi esas alınacak.