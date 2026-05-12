RÜZGARIN BAŞKENTİNDE DEV BULUŞMA: YARININ GÜVENCESİ, RÜZGARIN ENERJİSİ

Türkiye’nin rüzgar enerjisi sektöründeki en büyük organizasyonu olan . Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK) , bu yıl "Yarının Güvencesi, Rüzgarın Enerjisi" temasıyla Ankara’da kapılarını açtı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Genel Direktörü Francesco La Camera’ya kadar uluslararası düzeyde katılımın sağlandığı kongrede, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolunda rüzgarın üstlendiği kritik rol masaya yatırıldı.

TÜREB BAŞKANI ERDEN: "2025 REKORLAR YILI OLDU"

Kongrenin açılışında konuşan , Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, Türkiye’nin rüzgar enerjisinde tarihi bir eşiği geçtiğini vurguladı. 2025 yılındaki dev yatırımlarla toplam kurulu gücün 15 bin megavatı aştığını belirten Erden, Türkiye’nin artık sadece bir pazar değil, yerli sanayisiyle küresel bir üretim merkezi olduğunu ifade etti. “Dünyanın önde gelen enerji kuruluşları, yatırımcıları ve diplomatik temsilcilerinin TÜREK 2026’da bir araya gelmesi de Türkiye’nin artık küresel rüzgar ekosisteminde yalnızca bir pazar değil, güçlü bir üretim ve yatırım merkezi olarak konumlandığını gösteriyor” diyen Erden, özellikle YEKA RES projelerinde getirilen yüzde 65 yerlilik şartının altını çizen Erden, kapanan kanat fabrikalarının yeniden üretime geçmesinin sektör için büyük bir müjde olduğunu ekledi.

EPDK BAŞKANI YILMAZ: ZAMANI BOŞA HARCAYANIN LİSANSI İPTAL EDİLİR

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, kongredeki konuşmasında yatırımcılara hem müjde hem de uyarı verdi. Son 5 yılda rüzgar santralleri için 4 bin 200 megavatlık kapasite tahsis edildiğini açıklayan Yılmaz, bu kapasitelerin hızla devreye alınması gerektiğini belirtti. Yatırım süreçlerini yavaşlatanlara karşı sert bir duruş sergileyen Yılmaz, . Yükümlülüklerini yerine getirmeyen, lisansı bir bekleme aracı olarak gören hiçbir yaklaşıma müsamaha göstermeyeceğiz. Bu kaynakların israf edilmesine, yatırım süreçlerinin geciktirilmesine ve zamanın boşa harcanmasına asla izin vermeyiz” dedi.

IRENA VE MECLİS KANADINDAN TAM DESTEK

IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera, fosil yakıtların kırılganlığına dikkat çekerek rüzgarın yeni ekonomi modelinin temel direği olduğunu söylerken; TBMM Sanayi ve Enerji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, bürokratik engellerin kaldırılması için meclis olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirtti. Varank, "Vizyonumuz sadece türbin dikmek değil; kanadını, yazılımını ve teknolojisini de bu topraklarda üretmektir" diyerek tam bağımsızlık vurgusu yaptı.

Türkiye, 2050 yılındaki 950 teravatsaatlik tüketim hedefine doğru ilerlerken, rüzgar enerjisi bu stratejik yolculuğun en güçlü motoru olmaya devam ediyor.