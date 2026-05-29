Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Mezretli Köyü'nde, afet sonrasında inşa edilen deprem konutlarında ikamet eden vatandaşlar yüksek aidat ödemeleri nedeniyle zor günler geçiriyor. Kendilerine danışılmadan atandığını iddia ettikleri site yönetimiyle muhatap bulamadıklarını belirten mahalle sakinleri, çevre illerdeki benzer konutlara kıyasla çok daha yüksek faturalarla karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi.

"ÇEVRE İLLERDE 400 TL, BİZDE BİN 500 TL"

Deprem konutlarında yaşanan yönetimsel sıkıntıları aktaran bir kat maliki, yasal haklarının çiğnendiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Yönetimle ilgili bir sürü sıkıntımız var; ne dile getirebiliyoruz ne de bir muhatap bulabiliyoruz. Son olarak bin 490 lira aidat istendiğine dair mesaj aldık. Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre dışarıdan profesyonel yönetim seçilebilir ancak buna kat maliklerinin karar vermesi gerekir. Bize sorulmadan bu adımlar atıldı. Adıyaman ve Malatya'daki TOKİ konutlarında aidat 400 lirayken, buradaki eski TOKİ'lerde 600 lirayken bize bin 500 liraya yakın bir bedelin dayatılması hukuka aykırıdır. Depremzede olarak bu yükün altından kalkamıyoruz."

DAR GELİRLİ VATANDAŞLAR ÇARESİZ

Sitede yaşayan engelli, yaşlı ve dul aylığı ile geçinmeye çalışan vatandaşlar, fahiş aidat ve ısınma bedelleri karşısında çaresiz kaldıklarını belirtti.

Yalnızca engelli maaşıyla geçindiğini söyleyen bir depremzede, "Aidat çok yüksek, ödeyemiyorum. Evi mi geçindireyim yoksa bu parayı mı yatırayım?" sözleriyle tepki gösterirken; eşinden kalan 8 bin liralık aylıkla geçinmeye çalışan bir başka vatandaş ise hiçbir ek gelirinin olmadığını ve bu bedelleri yetiştiremediğini ifade etti.

KIŞIN ÜŞÜDÜK, YAZIN YÜKSEK FATURA ÖDÜYORUZ

Isınma sistemindeki düzensizliklerden ve geriye dönük faturalandırmalardan şikayetçi olan bir diğer mahalle sakini, "Kış boyu ısınamadık, üşüdük. Buna rağmen yakıt parası çok yüksek geliyor. Aidat bin 200 lirayken, sadece bu ay gelen ısınma bedeli 2 bin liranın üzerinde. Sürekli geriye dönük fatura çıkarılmasından şikayetçiyiz" dedi.

"HEM HİZMET YOK HEM DE CEZA KESİLİYOR"

Deprem konutlarındaki tek sorunun yüksek ödemeler olmadığını, altyapı yetersizlikleriyle de boğuştuklarını belirten bir mahalle sakini ise isyanını şu sözlerle dile getirdi: