2026’nın ilk 5 aylık dönemde yüzde 16,60 olarak gerçekleşen enflasyona karşılık, borsa endeksi 9 Haziran kapanışı itibarıyla yüzde 22 yükseldi. BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında ise 21 hisse, enflasyonun en az 1 katı ve üzerinde prim yaptı. Yıl başından itibaren hisse bazlı getiriler yüzde 650’ye yaklaştı.

Türkiye Gazetesi'nin haberinde yer alan verilere göre; Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 2026 yılının ilk yarısı geride kalmak üzereyken oldukça dalgalı ve sert zikzakların yaşandığı bir görünüm sergiledi. Geçen yılı 11.261 puandan tamamlayan endeks, 9 Haziran kapanışını 13.741 seviyesinden gerçekleştirerek yatırımcısına ortalamada yüzde 22'lik bir koruma sağladı. Ancak kağıt bazlı doğru tercih yapan uyanık yatırımcılar için borsa tam bir darphane gibi çalıştı.

ZİRVEDE AKILALMAZ PRİM: KTLEV YÜZDE 647 İLE UÇTU

Hisse bazında bakıldığında, ilk 5 aydaki yüzde 16,60'lık tüketici enflasyonunu adeta ezip geçen 21 şirketin başında KTLEV yer aldı. KTLEV hissesi, yıl başından bu yana sergilediği agresif yükseliş trendiyle yüzde 647,51 oranında prim yaparak 160,00 TL seviyesine ulaştı. Onu, 2.550,00 TL'lik fiyatı ve yüzde 359,46'lık devasa getirisiyle DSTKF takip etti. Enerji sektörünün gözde hisselerinden EUPWR yüzde 167,84, ASTOR ise yüzde 155,77'lik primleriyle yatırımcısının yüzünü güldüren diğer devler oldu.

SANAYİ, ENERJİ VE PERAKENDE DEVLERİ LİSTEDE SAF TUTTU

Enflasyonu katlayan listede dikkat çeken bir diğer unsur ise ağırlıklı olarak sanayi, enerji ve savunma sanayii hisselerinin öne çıkması oldu. TKFEN yüzde 105,11 ve BSOKE yüzde 103,80 getiriyle yüzde 100 barajını aşan hisseler olurken; demir-çelik devi EREGL yüzde 64,42, milli savunma sanayi gözbebeğimiz ASELS yüzde 54,19 ve perakende zinciri BIMAS yüzde 43,06 oranında prim yaptı. Listenin son sıralarında yer alan QUAGR (yüzde 37,19), KUYAS (yüzde 37,01), TABGD (yüzde 36,84) ve CCOLA (yüzde 35,46) gibi şirketler dahi, 5 aylık yüzde16,60'lık enflasyon oranını en az ikiye katlayarak paranın değerini enflasyon canavarına karşı korumayı başardı.

Liste ise şöyle:

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