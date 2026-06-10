ABD cephesinden gelen beklentilerin üzerindeki istihdam verileri küresel piyasalarda yankı bulmaya devam ederken, finans devi Citi altının kısa vadeli rotasını yeniden çizdi. Banka yayımladığı son raporda, değerli metale yönelik kısa vadeli beklentilerini aşağı yönlü revize ederek piyasa aktörlerini uyardı.

4 BİN DOLARA ÇEKİLDİ

Geçtiğimiz cuma günü açıklanan ABD istihdam raporunun ardından ons altın, Eylül 2023'ten bu yana ilk defa 200 günlük hareketli ortalamasının altında bir kapanış gerçekleştirerek teknik açıdan kritik bir kırılma yaşadı. Ons altın anlık olarak 4 bin 182 dolarda işlem görüyor.

Bu gelişmeyi mercek altına alan Citi analistleri, kısa vadeli negatif senaryolarının güçlendiğini vurguladı. Bu doğrultuda banka, önümüzdeki 0-3 aylık periyot için öngördüğü ons altın hedef fiyatını 4 bin 300 dolardan 4 bin dolara çektiğini duyurdu.

FİZİKİ TALEP BASKISI

Raporda öne çıkan en çarpıcı detaylardan biri, mevcut fiyat seviyelerinin sürdürülebilirliğine yönelik yapılan fiziki talep analizi oldu. Citi'ye göre, altının şu anki yüksek seviyelerinde tutunabilmesi için küresel çapta yıllık yaklaşık 900 milyar dolarlık fiziki altın alımının kesintisiz devam etmesi şart. Geçmiş verilere bakıldığında bu rakamın oldukça iddialı olduğu görülüyor.

9-10 AY İÇİNDE 3 BİN 500 DOLAR CİVARINA KADAR DÜŞEBİLİR

Piyasalardaki genel risk iştahını değerlendiren Citi, jeopolitik gerilimlerin fiziki talebe olası etkilerini de projeksiyonlarına dahil etti. Özellikle yaz ayları boyunca Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olası bir kapanma veya kriz durumunun, küresel fiziki altın talebini 700 ile 750 milyar dolar bandına çekebileceği uyarısı yapıldı. Rapor, bu hacmin tarihsel ortalamalara kıyasla hala çok güçlü olmasına rağmen, mekanik bir düzeltme yaratarak ons fiyatlarını 9-10 ay önceki seviyelerine, yani 3 bin 500 dolar civarına kadar düşürebileceğinin altını çizdi.

YATIRIMCIYA STRATEJİK TAVSİYE

Uzun vadeli ufukta altına dair pozitif beklentisini korumaya devam eden banka, kısa vadeli işlem yapan yatırımcılar için tablonun oldukça riskli olduğunu savunuyor.

"İçinde bulunduğumuz aşamada yaşanacak olası düşüşlerde alım yönünde pozisyon almak, yalnızca mevcut jeopolitik ve ekonomik tansiyonun daha fazla tırmanmayacağına güçlü şekilde inanan yatırımcılar için uygun bir stratejidir. Kısa vadede geniş zarar-kes (stop-loss) seviyelerini tolere edemeyecek ve uzun bir yatırım ufkuna sahip olmayanlar için aşağı yönlü riskler şu an oldukça yüksek."