Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın uyguladığı ekonomi politikaları uzmanların hedefindeyken; memur, işçi ve emeklinin giderek eriyen alım gücü ise yeniden gündeme taşındı.



MUSTAFA SÖNMEZ: 'YÜZSÜZLER'



Mayıs ayı enflasyon rakamlarının ardından ekonomist Mustafa Sönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı oldukça sert bir dille eleştirdi. Ekonomi yönetiminin enflasyonun yavaşladığına dair açıklamalar yapmasını beklediğini ifade eden Sönmez, X platformundan yaptığı yorumda "Şimşek 4 yıl önce gelirken yüzde 39 TÜFE, 4 yıldır dezenflasyon diye gırtlağına bastı yoksulun: gelinen yer yüzde 32,6. İnsan içine çıkmak için yüz gerekir. Bunlar, yüzsüzler" ifadelerini kullandı.





TUNÇ ŞATIROĞLU: ZAMBİYA BİLE BAŞARDI, TÜRKİYE YERİNDE SAYIYOR



Ekonomist Tunç Şatıroğlu ise Türkiye'nin enflasyon mücadelesindeki tablosunu Afrika ülkesi Zambiya'ı örnek göstererek ironik bir şekilde eleştirdi. Şatıroğlu paylaşımında , "5 yıl önce enflasyonun Türkiye'deki enflasyondan daha yüksek olduğu Zambiya'da enflasyon Mayıs 2026'da yüzde 6,6'ya düştü. Zambiya başardı" ifadelerine yer verdi.







İTO'YA TEPKİ: SİZ HANGİ İSTANBUL'DA YAŞIYORSUNUZ?



Açıklanan enflasyon rakamlarına bir eleştiri de Finansal Analist Emre Şirin'den geldi. TÜİK'in açıkladığı yüzde 1,7 ve ENAG'ın duyurduğu yüzde 2,6'lık mayıs enflasyonuna karşın İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yüzde 1,53'lük verisini de eleştiren Şirin, İTO Başkanı Şekip Avdagiç'e seslendi.



Şirin, "TÜİK'in bile altında enflasyon açıklayan İTO'nun başkanı da Şekip Avdagiç! Siz hangi İstanbul'da yaşıyorsunuz... Başkan kalmak önemli tabi!" sözleriyle İTO'nun güvenilirliğini sorguladı.







ÖZGÜR ERDURSUN: ASIL MESELE AÇIKLANAN ENFLASYON DEĞİL



SGK Uzmanı Özgür Erdursun ise yaptığı paylaşımda, 2026'nın ilk 5 aylık enflasyonunun yüzde 16,60'a ulaştığını belirtti. Erdursun, haziran ayında enflasyonun yaklaşık yüzde 1,3 gelmesi halinde; 1 Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon farkının yaklaşık yüzde 18,1, memur ve memur emeklilerinin artışının ise yaklaşık yüzde 13,86 olacağını öngördü. "Enflasyon düşüyor deniliyor ama emeklinin ve memurun alım gücü hâlâ yükselmiyor," diyen Erdursun, asıl meselenin rakamlar değil hissedilen hayat pahalılığı' ifadelerine yer verdi.



