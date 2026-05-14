Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından açıklanan “Enflasyon Raporu 2026-II” sunumunda yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 16’dan yüzde 24’e çıkarılması, siyasetin gündemine oturdu. Kararın ardından peş peşe açıklamalar gelirken, muhalefet partileri ekonomi yönetimine sert sözlerle yüklendi.

"MİLLETİN SABRI TAŞTI"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2026 enflasyon hedefini yeniden yükseltmesine tepki göstererek, "Tam üç senedir ‘enflasyonu düşüreceğiz’ hikayesi anlatıyorsunuz. Ama enflasyon artıyor, faizler artıyor, borçlar artıyor, vergiler artıyor. Satın alma gücü tükeniyor, umutlar tükeniyor, hayaller tükeniyor. Ekonomi her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Kriz her geçen gün daha da derinleşiyor" dedi.

Erbakan, "Sayın Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı, başarınız zaten yok da, hedefiniz nedir sizin? 'Önceki AK Parti iktidarından' enkaz halinde devraldığınız ekonomiyi daha da beter hale getirmek mi? Ekonomik bağımsızlığı tamamen sonlandırmak mı? Hedefiniz her ne ise; milletin sabrı taştı. Bu işi yapamadığınız açık seçik ortada. Artık bir an önce sandık gelsin" ifadelerini kullandı.

"MERKEZ BANKASI YİNE SINIFTA KALDI"

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş ise "Merkez Bankası yine sınıfta kaldı" dedi.

Merkez Bankası’nın enflasyon hesapların tutmadığını ve TÜİK’in tartışmalı rakamları bile gerçeği gizlemeye yetmediğini dile getiren Baş, "Bugün milyonlarca insan ağır bir geçim mücadelesi verirken iktidar hâlâ hamasetle, algıyla ve gündem operasyonlarıyla günü kurtarmaya çalışıyor. Ancak gerçek ortadadır: Türk milleti sistematik bir fakirleştirme politikasıyla karşı karşıyadır" dedi.

"BU ZİHNİYET DEĞİŞMEDİKTEN SONRA NE ENFLASYON DÜŞER NE EKONOMİ DÜZELİR"

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Usta, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2023 seçimlerden sonra, yeni ekonomi yönetimi göreve başladığında demişlerdi ki 2026 yıl sonunda enflasyon %8,5. 2026 Mayıs oldu henüz %28,5'u bile göremedik. Bu zihniyet değişmedikten sonra, bu yönetim değişmedikten sonra Türkiye'de ne enflasyon düşer ne ekonomi düzelir."

"İKTİDAR KAĞIT ÜSTÜNDE MASAL YAZIYOR"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da, "Bu artık ekonomi yönetimi değil, gerçekleşmeyeceği baştan belli hedeflerle maaşı, ücreti, emekli aylığını baskılamanın adıdır" dedi. Başarır, bu tablonun milletin kaderi olmadığını, AKP iktidarının yarattığı yoksulluk düzeni olduğunu söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise, Merkez Bankası'nın yıllık enflasyon öngörüsünü revize ederek yüzde 16'dan yüzde 24'e çıkarmasını eleştirerek "2026'da 16 öngörmüşsün. İlk dört ayda 14,5 olmuş. İlk dört ayda sen nasıl bir Merkez Bankası'sın ki bütün yıllık öngörünü ilk dört ayda tüketiyorsun. Şimdi revize yaptın. Yapmasaydın bari. Kaça yaptın revizeni? 16'dan 24'e çıkarttın. Peki ilk dört ayda 14,5 olanın yıl sonunda 24 olabilmesi için geride de 8 ay kaldıysa ne olması lazım? İlk 4 ayda yüzde 3,5 olan enflasyon oranının bundan sonra yüzde 1.1 olması lazım aylık. Buna inanan var mı memlekette? O halde 24'ü de tutturmaları mümkün değil. Zaten hem 24 hedef koyuyor hem de 'yıl sonu itibarıyla 26 olmasını öngörüyoruz' diyor. 26 olmasını öngörüyorsan hedefin niye 24? Niye?" ifadelerini kullandı.

"TUTMAYAN HEDEFLERİN BEDELİNİ VATANDAŞ YOKSULLAŞARAK ÖDÜYOR"



CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, ekonomik krizin faturasının vatandaşlara kesildiğini belirterek, “Ekonomide tutmayan hedeflerin bedelini vatandaş yoksullaşarak ödüyor” dedi.

Hedefin kısa sürede büyük ölçüde saptığını ifade eden Karabat, “Merkez Bankası yine enflasyon hedefini güncelledi. Yüzde 16 olan yıl sonu enflasyon hedefi tam yüzde 50 sapmayla yüzde 24’e çıkarıldı. Maalesef bu hedef de tutmayacak ve bu yılı yüzde 30 civarında enflasyon ile kapatacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisinin içine sürüklendiği tablonun temel nedeninin kötü yönetim olduğunu vurgulayan Karabat, gelir dağılımındaki bozulmanın ise her geçen gün arttığını söyledi.

Karabat, “Tüm bu yaşananlar için 2 aylık İran savaşı bahane edilemez. 3 yılı bulan sözde dezenflasyon süreci dünyada görülmemiştir. Ekonomi programı çökmüştür” dedi.