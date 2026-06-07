Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ekonomisinin aşması gereken iki temel unsurun katma değerli üretim ve enerjide bağımsızlık olduğunu belirterek, 2022'de ödenen 100 milyar dolarlık enerji faturasının bütçe üzerindeki yüküne dikkat çekti.

Divan Otel'de düzenlenen Ankaralılar Derneğinin 41. Yıl Ödül Gecesi'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ekonomisine ve enerji yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ENERJİ FATURASI BÜTÇEYE YÜKMÜŞ

Ekonomideki ikinci kilit unsurun enerji bağımsızlığı olduğunun altını çizen Bayraktar, yüksek enerji fiyatlarının yaşandığı 2026 yılında bu durumun öneminin daha da arttığını belirtti. 2022 yılında enerji ithalatına yaklaşık 100 milyar dolar ödendiğini hatırlatan Bayraktar, "Ekonominin çarklarının dönmesi için enerjisiz bir hayat düşünülemiyor. Bütçenin üzerinden bu yükü kaldırmak, ekonominin bağımsızlığı ve milli güvenlik açısından kritik önem taşıyor" dedi.

"GABAR'DA ÜRETİM SÜRÜYOR, SOMALİ'DE SONDAJA BAŞLIYORUZ"

Artan nüfus ve büyüyen sanayi ile birlikte enerji ihtiyacının da yükseldiğine dikkat çeken Bayraktar, yerli kaynaklara yönelimin sürdüğünü ifade etti. Terörden arındırılan Gabar bölgesinde kaliteli petrol üretimine başlandığını, Karadeniz doğal gazının ise halihazırda 4 milyon hanenin ihtiyacını karşıladığını söyleyen Bayraktar, bu üretimi 2028'e kadar dört katına çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Bayraktar ayrıca, Türkiye'nin sadece kendi kara sularında değil, Somali gibi yurt dışında sondaj yapabilen bir ülke konumuna geldiğini vurguladı.