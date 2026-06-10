27 yaşındaki aktivist Andrie Yunus, mart ayında ordunun hükümet üzerindeki etkisine dair bir podcast kaydettikten sonra motosikletindeyken Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan 4 askerin asitli saldırısına uğradı.
Yunus'un vücudunda ciddi yanıklar ve gözünde kalıcı hasar oluştu.
Askeri mahkemede saldırıyla ilgili açılan davada, 4 sanık suçlu bulundu.
Mahkeme, Uzman Çavuş Edi Sudarko'yu 3 yıl, Üsteğmen Budhi Hariyanto Widhi Cahyono'yu 2 yıl 6 ay, Yüzbaşı Nandala Dwi Prasetya ve Teğmen Sami Lakka'yı 2'şer yıl hapis cezasına çarptırdı.