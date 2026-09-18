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Kaynak: AA

Uçak gemisi, başkent Cakarta'nın kuzeyinde Tanjung Priok Limanı'na yanaştı.

Törende açıklama yapan Endonezya Donanma Komutanı Muhammed Ali, "Gemiyi öncelikle savaş dışındaki askeri faaliyetlerde değerlendireceğiz; ihtiyaç oluşması halinde muharip görevlerde de kullanabiliriz." ifadelerini kullandı.

Ali, geminin donanmada 15 ila 20 yıl daha görev yapabileceğini, kapasitesine göre 14 veya daha fazla helikopter taşıyabileceğini söyledi.

Uçak gemisinin gelecek hafta "KRI Sriwijaya" ismiyle Endonezya Donanması bünyesine alınacağı bildirildi.

Bu gelişmeyle Endonezya, Tayland'ın ardından Güneydoğu Asya'da uçak gemisi bulunan ikinci ülke konumuna gelecek.

Endonezya Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Müdürü Rico Ricardo Sirait şubat ayında, ülkenin ilk uçak gemisinin İtalya tarafından hediye edileceğini açıklamıştı.