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Kaynak: AA

Antara ajansının haberine göre, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

BRICS ülkeleri arasındaki işbirliğinin yalnızca taahhütlerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Subianto, bu ülkelerin ortak gücünün halklar için somut fırsatlara dönüşmesi ve daha adil bir uluslararası düzenin oluşturulması için de kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Subianto ayrıca Küresel Güney'in kendi geleceğini şekillendirmede daha fazla söz sahibi olması gerektiğini de vurguladı.