Yaklaşık 3 yıl önce dava açan Ender Saraç, eşinden psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü, ayrıca hakaret, tehdit ve iftiraya maruz kaldığını öne sürmüştü. Benan Saraç ise karşı dava açarak benzer şekilde eşinin kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia etti.

MAHKEME ÇOCUKLARIN VELAYETİNİ ANNEYE VERDİ

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına taraflar avukatlarıyla birlikte katıldı. Mahkeme, çiftin iki çocuğunun velayetini anneye verdi. Ayrıca Ender Saraç’ın çocukları için aylık 100 bin lira nafaka ödemesine karar verildi.

2,5 MİLYON TAZMİNAT ÖDEYECEK

Kararda dikkat çeken bir diğer detay ise tazminat oldu. Mahkeme, Ender Saraç’ın maddi ve manevi olmak üzere toplam 2,5 milyon lira tazminat ödemesine hükmetti.