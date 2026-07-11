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Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, KAFA Sports YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla gündem yarattı.

Deneyimli teknik adam, özellikle sezonun son haftalarında hakem kararlarından büyük zarar gördüklerini savunurken hakem Cihan Aydın'a yönelik ağır ithamlarda bulundu.

'KASIMPAŞA DÜŞSÜN DİYE HER ŞEYİ YAPTI'

Hakemlere yönelik eleştirilerde bulunan Emre Belözoğlu, "Kasımpaşa'yı düşürmek için son 4 haftada her şeyi yaptılar. Bunu samimiyetle söylüyorum. Cihan Aydın, Kasımpaşa düşsün diye her şeyi yaptı. Vallahi bilerek yaptı. Buna eminim." ifadelerini kullandı.

'HAKEMLERE İNANCIM BİTTİ'

Hakemlerin kendi aralarında da birlik olmadığını savunan genç teknik adam, Türk hakemliğinin sezon performansını da sert sözlerle eleştirdi.

Belözoğlu, "Hakemler kendi içinde bile birbirini eleştiriyor. Geçen sezon hakemlere 10 üzerinden puan verecek olsam 3 veririm. Sınıfta kaldılar. Yaz tatili yapmamaları lazım." dedi.

'GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA GÖRDÜM'

Cihan Aydın'ın yönettiği Gençlerbirliği karşılaşmasını örnek gösteren Emre Belözoğlu, o maçtan sonra hakemlere olan güvenini tamamen kaybettiğini dile getirdi.

Deneyimli teknik adam, "Ben Cihan Aydın'ın Gençlerbirliği maçında bize yaptıklarını gördüm. Hakemlere biraz inancım vardı, o maçtan sonra bitti." diye konuştu.