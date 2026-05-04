Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig’de sezonun son haftalarına girilirken takımının durumunu değerlendirdi. Deneyimli teknik adam, hem ligde kalma yarışı hem de kalan maçlara dair önemli mesajlar verdi.

EMRE BELÖZOĞLU: 'AVANTAJIMIZ VAR'

Ligde 32 puanla 13. sırada yer aldıklarını hatırlatan Belözoğlu, “Herkes için gerçekten zor bir süreç. Bizim konumumuzdaki takımlar için iyi motive olmak ve doğru planlama yapmak gerekiyor. Avantajımız var. Oyuncularımızı son 2 haftaya motive edip olabildiğince puanlar almak önemli. Diğer takımlara göre biraz daha avantajımız var. Bunu koruyabilecek gücümüzün olduğunu düşünüyorum” dedi.

GALATASARAY SÖZLERİ

Son hafta karşılaşacakları Galatasaray hakkında da konuşan Belözoğlu, “İyi bir takımımız var. Gençlerbirliği'nden 4 puan öndeyiz. Onların mutlaka galip gelmesi gerekiyor. İki takım içinde zor olacak. Ben takımımızı en iyi şekilde hazırlayacağım. Hiçbir maçın kolay geçeceğini düşünmüyorum. Son haftada karşılaşacağımız Galatasaray, şampiyon olsa dahi bize karşı planlı ve kazanma odaklı çıkacaktır. Her şeyden önemlisi bizim için önümüzdeki maç. Öbür türlü senaryoda da ne yapmamız gerekiyorsa her şeyi yapmaya çalışacağız” dedi.