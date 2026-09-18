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Kaynak: Haber Merkezi

İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Emniyet teşkilatının üst yönetiminde ve il bazında geniş çaplı bir revizyonu içerdi. Kararnameye göre; 24 ilin emniyet müdürü görevden alınarak merkeze çekilirken, boşalan ve değişimi öngörülen toplam 39 ilin emniyet müdürlüğüne yeni isimler atandı.

GÜLİSTAN DOKU DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Kararnamede kamuoyunun yakından takip ettiği bazı hukuki süreçlere ismi karışan bürokratların durumu da netleşti. Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku soruşturması sürecinde bilgisine başvurularak ifade veren Yalova İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, yayımlanan kararnameyle görevinden alınarak merkeze çekilen emniyet müdürleri arasında yer aldı.

GENEL MÜDÜRLÜK'TE ÜST DÜZEY DEĞİŞİKLİK

İl emniyet müdürlüklerinin yanı sıra merkez teşkilatında da önemli bir görevlendirme yapıldı. Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Mahmut Çorumlu, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine görevlendirildi.

Emniyet teşkilatındaki yeni dönemin kadrolarını belirleyen kararnamede öne çıkan görev değişiklikleri ise şu şekilde sıralandı: