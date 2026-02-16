52 yaşındaki yapımcının çekim çalışmaları için bulunduğu Atina’daki otelde hayatını kaybettiği belirtilirken, boyun ve ellerinde morluklar tespit edildiği iddia edildi. Kesin ölüm nedeninin netleşmesi amacıyla yetkililerin otopsi yapılmasına karar verdiği aktarıldı.

Eden’in kurucuları arasında yer aldığı yapım şirketi Dana and Shula Productions tarafından yapılan açıklamada, ölümün suç ya da siyasi bir nedene dayandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Şirket açıklamasında ayrıca medya kuruluşlarına ve kamuoyuna, doğrulanmamış bilgilerin paylaşılmaması yönünde çağrı yapıldı. Ailenin, yakın çevresinin ve çalışma arkadaşlarının zor bir süreçten geçtiği belirtilerek özel hayata saygı gösterilmesi istendi.