Selçuk Geçer'den beşli bomba: Afiyet olsun

Selçuk Geçer, Fatih Karahan’ın başlık başlık bombalarını patlattı. Geçer ilk bomba olarak Karahan’ın “Enflasyon gıda nedeniyle yükseldi. Onun sebebi de kış ve soğuklar. Mart geçince havalar ısınır, sorun biter” sözünü alıntılayarak, “Yahu bunların ya dünyadan haberi yok ya da bizimle dalga geçiyorlar. Adama sormazlar mı: “Bütün dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye’de gıda fiyatları neden aylık olarak yüzde 7 artıyor? Hadi onu da geçtim bu kış dünyada bir tek Türkiye’de mi yaşanıyor?” dedi.