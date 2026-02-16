Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporu sunumunda 2026 yılı için ara hedefin yüzde 16 olarak korunduğunu, yıl sonu enflasyon tahmin aralığının yüzde 13-19'dan yüzde 15-21 seviyesine yükseltildiğini açıklamıştı.
Selçuk Geçer'den beşli bomba: Afiyet olsun
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, Merkez Bankası enflasyon raporu sunumunda Fatih Karahan'ın açıklamalarındaki beşli bombayı tek tek yazdı. Geçer, “Afiyet olsun! Ne diyeyim" dedi.Derleyen: Süleyman Çay
Merkez Bankası enflasyon raporu sunumunu inceleyen ünlü ekonomist Selçuk Geçer, Karahan’ın beşli bombasını bugünkü köşe yazısında Yeniçağ okurlarına anlattı.
Karahan’ın anlattıklarına göre; ‘gıda artışı geçiciymiş, Mart ayından sonra enflasyon 2025 Kasım seviyelerine dönecekmiş, enflasyon kur sayesinde düşmüş, piyasada hala likidite fazlası varmış, Carry Trade parası 40 milyar doları bulmuş’ söylemlerine dikkat çeken Geçer, “İtiraf üzerine itiraf var ama duyan kim” dedi.
Selçuk Geçer, Fatih Karahan’ın başlık başlık bombalarını patlattı. Geçer ilk bomba olarak Karahan’ın “Enflasyon gıda nedeniyle yükseldi. Onun sebebi de kış ve soğuklar. Mart geçince havalar ısınır, sorun biter” sözünü alıntılayarak, “Yahu bunların ya dünyadan haberi yok ya da bizimle dalga geçiyorlar. Adama sormazlar mı: “Bütün dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye’de gıda fiyatları neden aylık olarak yüzde 7 artıyor? Hadi onu da geçtim bu kış dünyada bir tek Türkiye’de mi yaşanıyor?” dedi.
İkinci bomba olarak Karahan’ın “Merak etmeyin, mart sonrasında enflasyon 2025 Kasım seviyelerine gerileyecek…” sözüne değinen Geçer, Cevap basit; “Maaş zam dönemi geliyor da ondan !!!” Marttan sonra enflasyonu düşüreceksin ki millete az zam yapasın. Nisan, Mayıs ve Haziran ayları, aynı Kasım ve Aralıkta olduğu gibi enflasyonun düşük olması gereken aylar. Bu aylarda enflasyonu düşük açıklayacaksın ki; memura, işçiye, emekçiye ve emekliye az maaş zammı vereceksin. Diğer aylarda da ürünlere zam üstüne zam yapıp milleti bolca öpeceksin” ifadelerini kullandı.
Üçüncü Bomba olarak Karahan’ın “Carry Trade tarafında 40 milyar dolarlık giriş oldu” sözlerini alıntılayan Geçer, “Ya hocam, bu övünülecek bir şey mi? Mehmet Şimşek bütün dünyayı beş tur bunun için mi dolaştı? Doğrudan yatırım sıfır, kurumsal sıcak para sıfır, tefeci parası 40 milyar dolar öyle mi?” yorumunu yaptı.
Dördüncü Bomba olarak Karahan’ın “Enflasyon kur sayesinde düşük” söylemine ise Geçer, “Hadi bu sefer eleştirmeyelim. Bir ülkede kur, üretim artışı ve yapısal güven sayesinde istikrarlı ise Merkez Bankası’nın eline sağlık denir. İyi de bizde durum bu mu? Kur biraz önce söylediğimiz tefeci parasıyla baskılanıyor. Yüksek faizle gelen sıcak para resmen ülkenin içinden geçiyor. Bir ayda ödenen faiz, çoğu bakanlığın yıllık bütçesinden daha fazla. İş bununla da bitmiyor: Aşırı değerli TL nedeniyle cari açık patlıyor, turizm bitiyor, şirketler gidiyor” şeklinde ifade etti.
Son bombada Karahan’ın “Piyasada hâlâ bol likidite, yani bol para var” sözlerine değinen Geçer, şunları söyledi:
“Sayın Merkez Bankası Başkanı, madem piyasada bol para var; o hâlde neden fabrikalar batıyor? Neden arka arkaya şirketler konkordato ilan ediyor? Neden her gün, üstelik en yoğun yerlerde bile esnaf kepenk kapatıyor? Çiftçi borç batağına sürükleniyor, milyonlarca kişi icralık oluyor, insanlar muhtaç durumuna düşüyor, suç oranları patlıyor? Neden koca koca iş adamları “Finansmana ulaşamıyoruz” diye bağırıyor. Demek ki neymiş? Asıl mesele enflasyon hedefi değil bunlarmış.”
Geçer, son sözlerini ise “Ama helal olsun Başkana, “maymuna bak maymuna” yapıp, yandaşından, muhalifine, ekonomistinden, finansçısına herkese zokayı yutturdu. Afiyet olsun! Ne diyeyim…” şeklinde bitirdi.