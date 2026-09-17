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Kaynak: Haber Merkezi

Hürriyet'ten Mesud Hasan Benli'nin haberine göre Ankara ve Aydın’da çok sayıda arsası, Dubai’de ise lüks gayrimenkulleri bulunduğu belirtilen, 400 milyon liralık mal varlığına sahip Ramazan Arıkan’ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Olayla ilgili hazırlanan iddianame kapsamında sanıklar hakkında dava açıldı.

İddianamede, Arıkan’ın eski eşi Sultan Seki ile Seki’nin sevgilisi Mustafa Ünal’ın, büyükbaş hayvanların sakinleştirilmesinde kullanılan ksilazin maddesiyle Arıkan’ı öldürme planı yaptığı öne sürüldü. İddiaya göre söz konusu madde, GATA çalışanları Ertan E. ve Özge T.’den temin edildi.

İddianameye göre cinayet planına Sultan Seki’nin Ramazan Arıkan’dan olan çocukları Batuhan Arıkan (16) ve Hacer Sude Aarıkan da dahil edildi.

Ünal ve Batuhan’ın Arıkan’ı pikniğe götürdüğü, burada yiyecek ve içeceğine ksilazin kattığı iddia edildi. İlacın etkisiyle sersemlediği öne sürülen Arıkan’ın daha sonra eve götürüldüğü ve burada kalbine ve kalçasına ksilazin enjekte edildiği belirtildi.

İddianamede, Arıkan’ın ölümünün ardından sanıkların birlikte apartmandan ayrıldığı ifade edildi. Apartmandan çıkış anlarının güvenlik kameralarına yansıdığı kaydedildi.

Batuhan Arıkan’ın daha sonra olayı anneannesine anlattığı ve “Hallettik anneanne” dediği de iddianamede yer aldı.

Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde Ankara Adliyesinde başlanması bekleniyor.

KSİLAZİN NEDİR?

Halk arasında “dana deviren” olarak bilinen ksilazin (xylazine), veteriner hekimlikte hayvanları sakinleştirmek, ağrılarını gidermek ve kaslarını gevşetmek amacıyla kullanılan güçlü bir anesteziktir.

Ksilazinin insanlarda merkezi sinir sistemi ve solunum üzerinde ciddi etkilere yol açabildiği, tansiyonun düşmesine ve kalp atışının yavaşlamasına neden olabildiği belirtiliyor. İlacın insanlarda kullanımının yasak olduğu ifade ediliyor.