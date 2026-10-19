Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü mal varlığı aklama soruşturmasında hakkında gözaltı kararı bulunduğu belirtilen Emir Sarıgül dün gece emniyet birimlerine başvurarak teslim olmuştu.

Soruşturmada yaşanan gelişmeler gündemdeki yerini korurken, Sarıgül'ün iki gün boyunca nerede olduğu ve teslim olma sürecine ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı. Gazeteci Nagehan Alçı, YouTube kanalında yaptığı yayında hem Emir Sarıgül'ün teslim olmadan önceki sürecine hem de Mustafa Sarıgül cephesinin Almanya bağlantılı bir yatırım girişimine ilişkin anlatımına dair açıklamalarda bulundu.

"İSTANBUL'DA BİR ARKADAŞININ EVİNDE SAKLANIYORMUŞ"

Emir Sarıgül'ün iki gün boyunca nerede olduğunun bilinmediğini söyleyen Alçı, şu ifadeleri kullandı:

"Emir Sarıgül iki gün boyunca bekledi. Nerede olduğunu kimse bilmiyordu. Benim öğrendiğim, İstanbul'da bir arkadaşının evinde saklanıyormuş."

Sarıgül'ün neden bu süre boyunca ortaya çıkmadığına ilişkin yapılan açıklamayı da aktaran Alçı, şöyle devam etti:

"Neden saklandığını da dün akşam açıkladılar. Dediler ki: 'Avukatı yurt dışında, avukatının gelmesini bekledi. Avukatı yurt dışından gelince Sarıgül de teslim oldu.'"

"DİĞERLERİNİN PEK DE HOŞUNA GİTMEDİ"

Sarıgül'ün iki gün boyunca ortada olmamasının diğer kişilerde rahatsızlık yaratmış olabileceğini öne süren Alçı, bu konudaki değerlendirmesini şu sözlerle dile getirdi:

"Fakat benim gördüğüm, tahminen Emir Sarıgül'ün ortada olmaması diğerlerinin pek de hoşuna gitmedi. Yani onları zan altında bıraktı. Hani bu nereden gelecek, ne zaman gelecek, nereden çıkacak filan diye bir beklenti vardı."

Alçı, Sarıgül'ün emniyetteki ifade sürecine ilişkin ise "Şimdi Emir Sarıgül henüz emniyette bildiğim kadarıyla daha onun ifadesi alınmadı. Yani o peşinden gelecek, sonradan gelecek" dedi.

MUSTAFA SARIGÜL İLE GÖRÜŞMESİNİN AYRINTILARINI ANLATTI

Daha önce Mustafa Sarıgül ile yaptığı görüşmeden söz ettiğini hatırlatan Alçı, Almanya'da faaliyet gösterdiği belirtilen Sinan isimli bir iş insanının Sarıgül cephesiyle temas kurduğunu aktardı.

Alçı, "Ben geçtiğimiz cuma günü yaptığımız yayında Mustafa Sarıgül'le konuşmamı aktarmıştım burada. Hani isim de vermemiştim. Sinan diye bir iş adamı diyor. İşte Almanya'da iş yapıyormuş, geldi" ifadelerini kullandı.

Sarıgül cephesinin anlatımına göre Almanya'dan gelen kişinin Erzincan'da yatırım yapmak istediğini belirten Alçı, görüşmede dile getirildiği öne sürülen teklifi şöyle aktardı: "Biz Almanya'da iş yapıyoruz, kendi memleketimize iş yapmak istiyoruz. Sizin memleketiniz Erzincan'da yatırım yapmak istiyoruz, onun için size geldik."

AYLİN KOTİL DETAYINI PAYLAŞTI

Yatırım görüşmelerinde ortaklık teklifinin gündeme geldiğini belirten Alçı, Aylin Kotil'in çifte vatandaşlığının da konuşulduğunu söyledi.

Alçı, "İşte çalışmalarımız var, gelin birlikte olalım, ortaklık yapalım" şeklindeki teklifin ardından, Aylin Kotil'in hem Alman hem Türk vatandaşı olmasının iki ülkede daha kolay hareket edilmesini sağlayacağının ifade edildiğini aktardı.

"İKİ NÜSHA BİRBİRİNDEN FARKLIYMIŞ"

Yayının en dikkat çekici bölümünde ise Alçı, Sarıgül cephesinden öğrendiğini belirttiği sözleşme iddiasını gündeme taşıdı.

İddianın doğruluğundan emin olmadığını özellikle vurgulayan Alçı, şu ifadeleri kullandı:

"Bir sözleşme imzalatmışlar. Bakın bunu ilk kez ben söylüyorum burada, ya da ben kaçırdım bilmiyorum ama bence önemli bir bilgi. Doğru mu bilmiyorum. Mustafa Sarıgül cephesinden deniyor ki; bu gelen şirketle işte bir ön sözleşme, şirket ön sözleşmesi yapılıyor, iki nüsha ikisi birbirinden farklıymış oradan ikilik yaratarak dolandırıcılık yapmaya çalışmışlar..."