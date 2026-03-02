Gazeteci Emin Çapa, YouTube yayınında iktidar kulislerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Çapa, AKP içinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yönelik rahatsızlığın büyüdüğünü iddia etti.

'ŞİMŞEK GÜNAH KEÇİSİ YAPILIYOR'

Parti içinde ekonomik sıkıntıların faturasının Şimşek’e kesilmeye çalışıldığını savunan Çapa, bunun gerçek tabloyu yansıtmadığını dile getirdi.

Ekonomi politikalarının nihai sorumlusunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu öne süren Çapa, artan hayat pahalılığı ve düşük gelirler üzerinden eleştirilerini sıraladı.

FAİZ YÜKÜNE DİKKAT ÇEKTİ

2025 bütçesinde faiz giderleri için 2,7 trilyon lira öngörüldüğünü hatırlatan Çapa, yıl sonunda bu rakamın daha da yükselebileceğini savundu.

Çapa, “Şimşek gitse de mevcut ekonomik anlayış değişmedikçe tablo düzelmez” ifadelerini kullandı.

GÜNDEMİNDE İRAN VE ENFLASYON VAR

Çapa, bir sonraki yayında Orta Doğu’daki gelişmeleri ve Türkiye’de açıklanacak enflasyon verilerini değerlendireceklerini belirtti.

İran başlığını emekli general Ahmet Yavuz ile ele alacağını duyurdu.