TÜİK tarafından bugün açıklanan GSYH verilerine göre Türkiye ekonomisi 2025 yılının son çeyreğinde yıllık yüzde 3,4, çeyreklik yüzde 0,4 büyüdü. 2025 yılı geneli büyümesi yüzde 3,6 olarak kaydedildi. Milli gelir 1,6 trilyon dolara, kişi başına gelir 18 bin 40 dolara geldi.

ŞİMŞEK: YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELER GRUBUNA DAHİL OLDUK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Türkiye ekonomisindeki büyümeye dair, yaptığı değerlendirmelerde “Kalıcı refah artışı hedefimiz için kritik bir eşik olan yüksek gelirli ülkeler grubuna 2025 yılında dahil olduğumuzu öngörüyoruz” dedi.

Şimşek ayrıca 2026 yılını da işaret ederek şunları dile getirdi:

“Jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan risklerin geçici olacağı ve küresel ticaretteki belirsizliklerin azalacağı varsayımıyla, 2026 yılında ticaret ortaklarımızdaki talep artışı ile finansal koşullardaki iyileşmenin büyümeye katkı sağlamasını bekliyoruz. Kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek için politikalarımızı yapısal ve arz yönlü adımlarla destekleyeceğiz. Sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil gelir dağılımını sağlayacak fiyat istikrarı için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.”

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİR’DE 85’NCİ SIRADAYIZ

Türkiye, 1,6 trilyon dolarlık GSYH büyüklüğü ile dünyanın en büyük 16. ekonomisi konumuna geldi. Ancak 18 bin 40 dolara ulaşan kişi başına düşen milli gelir verisi, Türkiye'nin dünya genelindeki sıralamasını 85’inci basamakta yer aldı.

ASGARİ ÜCRETTE SONDAN 5’NCİ SIRADAYIZ

Ekonomideki iyimser tablo ise maaşlara yansımıyor. 28 bin 75 TL asgari ücret baz alındığında Avrupa ülkeleri arasında Türkiye sondan 5’nci sırada yer alıyor. 650-680 Euro (brüt) seviyelerine denk gelen asgari ücret rakamıyla Türkiye; Macaristan, Romanya ve Çekya gibi Doğu Avrupa ülkelerinin gerisinde kaldı. Türkiye'nin asgari ücreti Avrupa Birliği ortalamasının yaklaşık 3'te 1'i seviyesinde olması dikkat çekiyor.