Ekonomik kriz, 31 açlık sınırının altında kalan asgari ücretli ve emeklileri isyan ettirmeye devam ediyor. En düşük emekli maaşının 20 bin TL olarak belirlenmesine tepki gösteren emekliler, seyyanen zam talebinde bulunmaya devam ediyor. AKP'ye yakınlığı ile bilinen Büyük Anadolu Hareketi Genel Başkanı Ertuğrul Akar, emeklilik sisteminde yaşanan sorunun kaynağı olarak 2023 yılında yasalaşan EYT düzenlemesiyle emekli olan 3 milyona yakın vatandaşı hedef aldı.

Ertuğrul Akar'ın EYT ile emekli olanların devlete büyük zarar verdiğini ileri sürerek "45 yaşında emekli oluyorlar, 80 yaşına kadar yaşıyorlar. Siz de bu ülkenin yasal hırsızlarısınız" ifadelerini kullanması gündem oldu. Akar, emeklilerin devleti zarara uğrattığını iddia etti.

'40 SENE DEVLET SANA MAAŞ VERİYOR'

Akar, "Devlete ödediğim parayı geri alıyorum kafası değildir emeklilik. O zaman devlet sana der ki 'Kardeş sen ne kadar ödedin? Al hadi git işine'. Tek seferlik yapacağı ödeme devletin işine gelir. Ama sen 43-45 yaşında emekli oluyorsun ve 80 yaşına kadar yaşadığını düşün.” diyerek “40 sene devlet sana maaş veriyor. Hesabını yapalım bakalım senin ödediğin prim mi daha fazla yoksa aldığın maaş mı?" dedi.

'DAHA SERT HAKARET EDİN HOŞUMA GİDİYOR'

EYT'li emekliler, sosyal medya hesaplarından Akar’a tepki gösterirken AKP’li avukat, paylaştığı videoda "Bana herkes istediği kadar hakaret edebilir. Şimdiye kadar hiç kimse hakkında suç duyurusunda bulunmadım. Daha sert hakaret edin, hoşuma gidiyor" ifadelerini kullandı.