Aleyna Tilki’den Güllü’ye saygı: Yaptığıyla alkışları topladı
Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün “Oyuncak Gibi” şarkısı, Aleyna Tilki tarafından coverlandı. Şarkı 13 Şubat’ta dijital platformlarda yayınlanacak.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Tilki, yaptığı açıklamada, “Güllü arabesk dünyasının en önemli isimlerinden biriydi. Sesinden her zaman etkilendim.
Yeni albüm dönemimde farklı soundlar denesem de Güllü’yü saygı ve ilhamla anmak için özel bir cover paylaşacağım” ifadelerini kullanmıştı.
Şarkı 13 Şubat Cuma günü dijital platformlarda yayınlanacak. Sosyal medya kullanıcıları, Tilki’nin paylaşımına “Helal olsun sana” ve “Aleyna Baba geri döndü” gibi yorumlarla karşılık verdi.
Güllü, gerçek adıyla Gül Tut, 26 Eylül 2025’te Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti.
Acı haberi, şarkıcının oğlu Tuğberk sosyal medya hesabından duyurmuş ve cenaze İstanbul’da toprağa verilmişti.
Olayla ilgili soruşturma kapsamında, Güllü’nün evde bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter 13 Aralık 2025 tarihinde tutuklanmıştı.
Olayın başka bir kişi tarafından yapıldığını iddia eden arkadaşı Sultan Nur Ulu’ya ise ev hapsi verilmişti.