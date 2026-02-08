Yıllardır yüksek kazanç üzerinden prim ödeyen vatandaş, en düşük emekli maaşını alması isyan ettirmeye devam ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal’ın son verdiği kulis bilgisine göre “prim adaleti” geri dönecek. Maaşlar artık ödenen paraya göre belirlenecek.

Bal, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mevcut sistemin sigortacılık mantığını bozduğunu belirterek Ankara’da konuşulan yeni düzenleme ile maaş ve prim arasındaki bağın düzeltileceğini duyurdu. Bal'ın açıklaması gerçekleşirse, yeni emeklilik sistemine göre ne kadar katkı sağlarsanız, emekliliğinizde de o kadar emekli maaşı alacaksınız

EMEKLİ MAAŞ UÇURUMU ORTADAN KALKACAK

Mevcut tabloda, prim gün sayısını zar zor dolduran ile tavandan prim yatıranın neredeyse aynı taban maaşta olması, çalışmanın çalışma şevkini kırıyordu. Bal’ın iddialarına göre, yeni modelde gün sayısı ve prime esas kazanç, maaş hesabının temeli olacak. Yani yüksek prim ödeyen vatandaşın maaşı, taban ücretin çok üzerine yükseltilecek. Yeni emeklilik sistemi herkesi en düşük emekli maaşında eşitlemek yerine, katkısı fazla olana daha fazla emekli maaşı vermek üzerine kurulu olacak.