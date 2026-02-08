Türkiye’de iç göç hareketliliği her yıl milyonlarca insanın yaşadığı şehri değiştirmesine neden oluyor. Ekonomik fırsatlar, iş imkanları, eğitim olanakları ve yaşam koşulları göç kararında belirleyici rol oynuyor.
Türkiye'nin en çok göç alan 10 şehri: İstanbul zirvede
Türkiye’de şehirler arası göç hareketliliği devam ediyor. Peki vatandaşlar en çok hangi illeri tercih etti? İşte en fazla göç alan şehirler…Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Özellikle büyükşehirler ve sanayi merkezleri yoğun göç alırken, turizm kentleri de son yıllarda dikkat çeken artış gösterdi. İşte son yılların verilerine göre Türkiye’de en çok göç alan 10 il ve bu hareketliliğin arkasındaki nedenler…
1-İstanbul
Türkiye’nin en fazla göç alan ili. İş imkanları, eğitim olanakları ve büyükşehir dinamikleri nedeniyle zirvede.
2-Ankara
Başkent olması, kamu kurumları ve üniversite yoğunluğu göçü artırıyor.
3-İzmir
Yaşam kalitesi ve Ege’nin ekonomik merkezi olması nedeniyle tercih ediliyor.
4-Antalya
Turizm ve hizmet sektörü nedeniyle özellikle son yıllarda ciddi göç alıyor.
5-Bursa
Sanayi ve otomotiv üretimi sayesinde istihdam merkezi konumunda.
6-Kocaeli
Organize sanayisiyle göç çekiyor
7-Balıkesir
Endüstri ve yaşam olanaklarıyla dikkat çekiyor
8-Konya
Geniş sanayi altyapısı ile göç alıyor.
9-Mersin
Liman ve lojistik faaliyetleriyle tercih edilen şehir.
10-Tekirdağ
İstanbul’a komşu olması ve sanayi yatırımlarıyla öne çıkıyor.