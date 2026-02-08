Yeniçağ Gazetesi
Türkiye'nin en çok göç alan 10 şehri: İstanbul zirvede

Türkiye'nin en çok göç alan 10 şehri: İstanbul zirvede

Türkiye’de şehirler arası göç hareketliliği devam ediyor. Peki vatandaşlar en çok hangi illeri tercih etti? İşte en fazla göç alan şehirler…

Türkiye’de iç göç hareketliliği her yıl milyonlarca insanın yaşadığı şehri değiştirmesine neden oluyor. Ekonomik fırsatlar, iş imkanları, eğitim olanakları ve yaşam koşulları göç kararında belirleyici rol oynuyor.

Özellikle büyükşehirler ve sanayi merkezleri yoğun göç alırken, turizm kentleri de son yıllarda dikkat çeken artış gösterdi. İşte son yılların verilerine göre Türkiye’de en çok göç alan 10 il ve bu hareketliliğin arkasındaki nedenler…

1-İstanbul

Türkiye’nin en fazla göç alan ili. İş imkanları, eğitim olanakları ve büyükşehir dinamikleri nedeniyle zirvede.

2-Ankara

Başkent olması, kamu kurumları ve üniversite yoğunluğu göçü artırıyor.

3-İzmir

Yaşam kalitesi ve Ege’nin ekonomik merkezi olması nedeniyle tercih ediliyor.

4-Antalya

Turizm ve hizmet sektörü nedeniyle özellikle son yıllarda ciddi göç alıyor.

5-Bursa

Sanayi ve otomotiv üretimi sayesinde istihdam merkezi konumunda.

6-Kocaeli

Organize sanayisiyle göç çekiyor

7-Balıkesir

Endüstri ve yaşam olanaklarıyla dikkat çekiyor

8-Konya

Geniş sanayi altyapısı ile göç alıyor.

9-Mersin

Liman ve lojistik faaliyetleriyle tercih edilen şehir.

10-Tekirdağ

İstanbul’a komşu olması ve sanayi yatırımlarıyla öne çıkıyor.

