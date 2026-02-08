Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası, mobil uygulamalarından şans oyunları sitelerine para yatırma seçeneklerini tamamen kaldırdı. Artık bu sitelere para aktaran müşteriler "kumar bağımlısı" olarak işaretlenecek ve kredi notları düşürülecek.
Kredi çekecekler dikkat: Kredi notunuz düşebilir
Kamu Bankaları 'şans oyunları' sekmelerini kaldırdı. "Finansal sistemde önleme" adımıyla başlayan yeni dönemde, düzenli şans oyunu oynayanların kredi notu "makul şüphe" denilerek düşürülebilecek. Özel bankalarda, kumarın ekonomiye yıllık maliyeti 40 milyar dolar.Derleyen: Dilek Taşdemir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kumar sorununun sadece güvenlik güçleriyle çözülemeyeceğini vurgulayarak, medya, bankalar ve toplumun tüm kesimlerini sorumluluğa davet etti. Bu adım, "Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı" kapsamında "finansal sistemde önleme" başlığı altında hayata geçirildi.
Kamu bankaları, ödeme listelerindeki "Şans Oyunları" sekmesini kaldırdı. Bu sekme üzerinden limitsiz para aktarımı yapılıyordu.
Engellenen yasal şans oyunları siteleri arasında şunlar var:
Altılıganyan.com
Atyarışı.com
Bilyoner.com
Birebin.com
Bitalih.com
Eküri.com
Hipodrom.com
İddia.com
Misli.com
Nesine.com
Oley.com
Sondüzlük.com
TJK.org
4nala.com
Özel bankalarda ise bu işlemler hala mümkün, ancak 15.75 TL işlem ücretiyle. Normal para transferlerinde ücret daha yüksek. Şans oyunları sitelerine para yatıranlar, "makul şüphe" ile kumar bağımlısı kabul edilecek.
Şans oyunları oynayanların kredi notu düşürülecek. Kredi başvurularını reddedilme riskini artıracak. Kara listeye eklenmeye yol açabilecek
Yeşilay verilerine göre, kumarın Türkiye ekonomisine yıllık maliyeti 40 milyar dolar. Başvuruların yüzde 34'ü kumar bağımlılığından geliyor. Kumara başlama yaşı ortalama 21, ve yüzde 65'i spor bahisleriyle başlıyor. Bağımlıların yüzde 86.5'i lise mezunu veya üzeri.Bu gelişme, kumarla mücadelede yeni bir dönemi işaret ediyor.
"Finansal sistemde önleme" adımıyla başlayan bu yeni dönemde, düzenli şans oyunu oynayanların kredi notu "makul şüphe" kapsamında düşebilecek. Özel bankalarda süreç sürerken, kumarın ekonomiye yıllık maliyeti 40 milyar doları buluyor.