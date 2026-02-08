Kredi çekecekler dikkat: Kredi notunuz düşebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kumar sorununun sadece güvenlik güçleriyle çözülemeyeceğini vurgulayarak, medya, bankalar ve toplumun tüm kesimlerini sorumluluğa davet etti. Bu adım, "Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı" kapsamında "finansal sistemde önleme" başlığı altında hayata geçirildi.