Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Tüpraş Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor.
BEŞİKTAŞ-ALANYASPOR İLK 11’LER
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Olaitan, Cengiz, Cerny, Hyeongyu Oh.
Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Ruan, Janvier, Makouta, Hagi, Hwang Ui Jo, Güven.
BEŞİKTAŞ 0-2 ALANYASPOR CANLI ANLATIM
1' Oğuzhan Çakır'ın ilk düdüğüyle Beşiktaş-Alanyaspor maçı başladı.
ALANYASPOR GÜVEN YALÇIN İLE ÖNE GEÇTİ
9' Alanyaspor'un hızlı atağında Hwang'ın pasıyla topla buluşan Gücen Yalçın düzgün bir vuruşla eski takımına karşı golü attı. Alanyaspor 1-0 öne geçti.
GÜVEN YALÇIN FARKI İKİYE ÇIKARDI
16' Güven Yalçın ceza sahasında çektiği sert şutla Beşiktaş ağlarını bir kez daha havalandırdı. Alanyaspor farkı ikiye çıkardı.