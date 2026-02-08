Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Tüpraş Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor.

BEŞİKTAŞ-ALANYASPOR İLK 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Olaitan, Cengiz, Cerny, Hyeongyu Oh.

Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Ruan, Janvier, Makouta, Hagi, Hwang Ui Jo, Güven.

BEŞİKTAŞ 0-2 ALANYASPOR CANLI ANLATIM

1' Oğuzhan Çakır'ın ilk düdüğüyle Beşiktaş-Alanyaspor maçı başladı.

ALANYASPOR GÜVEN YALÇIN İLE ÖNE GEÇTİ

9' Alanyaspor'un hızlı atağında Hwang'ın pasıyla topla buluşan Gücen Yalçın düzgün bir vuruşla eski takımına karşı golü attı. Alanyaspor 1-0 öne geçti.

GÜVEN YALÇIN FARKI İKİYE ÇIKARDI

16' Güven Yalçın ceza sahasında çektiği sert şutla Beşiktaş ağlarını bir kez daha havalandırdı. Alanyaspor farkı ikiye çıkardı.