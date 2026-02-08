Yeniçağ Gazetesi
08 Şubat 2026 Pazar
İstanbul 11°
Anasayfa Gündem İstanbul'un 10 ilçesinde elektrik kesintisi: Pazar günü ışıklar sönecek

İstanbul'un 10 ilçesinde elektrik kesintisi: Pazar günü ışıklar sönecek

İstanbul'da 8 Şubat 2026 Pazar günü planlı bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri uygulanacak.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
İstanbul'da planlı bakım nedeniyle 8 Şubat 2026 Pazar günü (bugün) elektrik kesintileri yaşanacak.

Kesinti süreleri ve etkilenecek mahalleler bölgelere göre değişiklik gösterecek.

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre

İstanbul Avrupa Yakası'nda planlı bakım, onarım ve önleyici çalışmalar kapsamında

8 Şubat 2026 Pazar günü çeşitli ilçelerde elektrik kesintileri uygulanacak.

Bu kesintiler, elektrik şebekesinin güvenilirliğini artırmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Kesintiden etkilenecek ilçeler:
Zeytinburnu
Sultangazi
Silivri

Sarıyer
Güngören
Gaziosmanpaşa
Fatih

Eyüpsultan
Esenyurt
Bakırköy

Kesinti saatleri mahalle, sokak ve çalışma türüne göre farklılık gösterecek

Kesinti bazı bölgelerde sabah 09:00'dan akşam 17:00'ye kadar sürecek kesintiler planlanırken, diğer alanlarda daha kısa veya uzun süreli olabilir.

Gün boyu veya belirli saat aralıklarında elektrik olmayacak.

Çalışmalar tamamlandıkça elektrik hizmeti kademeli olarak yeniden sağlanacak.

Kesintinin bitiş saati, bölgedeki bakımın tamamlanma durumuna bağlı olarak değişebilir.

Detaylı bilgi ve sorgulama için:

BEDAŞ resmi web sitesi (www.bedas.com.tr) üzerinden "Planlı Kesintiler" bölümünden ilçe bazında sorgulama yapabilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi
