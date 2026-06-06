Türkiye İstatistik Kurumu'nun, mayıs ayı enflasyonunu aylık yüzde 1,71, yıllık ise yüzde 32,61 olarak açıklaması Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşların tepkisini çekti. Vatandaşlar enflasyonun günlük yaşamda çok daha yüksek hissedildiğini söyledi.

Semt pazarında alışveriş yapan bir vatandaş, TÜİK’in verilerini inandırıcı bulmadığını ifade ederek, “TÜİK'in hiçbir dediğine inanmıyorum ben. Şu anda fiyatlar düştü denen hiçbir şeye inanmıyorum. Bir insanda Allah korkusu olmazsa, vicdan olmazsa hiçbir şey olmaz. Her kötülük beklersin o insandan. Allah'tan korkar insan. Mümkün değil yalan söylüyorlar, göz göre göre yalan söylüyorlar” dedi.

"FİYATLARDA DÜŞME YOK"

Emekli bir vatandaş ise, tepkisini "Fiyatlarda düşme yok hiç, aynı yerinde sayıyor. Düşmedi düşmedi aynı duruyor daha da fazla azıcık da yükselmiş. Her şeyi de alamıyoruz" sözleriyle dile getirdi.

Pazarda alışveriş yapmakta güçlük çektiğini anlatan bir vatandaş, "Salatalık 50 lira, yükselmiş. Patlıcan 50 lira kilosu, yükselmiş. Başka da bir şey almadım zaten" diye konuştu.

Pazarda fiyatların pahalılığından dert yakan bir vatandaş, "Fiyatlar normalin üzerinde ama bazı şeyler çok pahalı. Alacağımız şeylerin alabildiğimizi alıyoruz alamadığımız da öyle kalıyor. TÜİK, enflasyon düştü diyebilir, düştü de niye öyle durumda pahalı? Düştü de işte niye bunlar 300-500 lira?” şeklinde konuştu.