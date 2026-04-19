İzmir Dikili, tarihi günlerinden birine tanıklık etti. Tüm Emeklilerin Sendikası tarafından düzenlenen bölgesel mitingde, Bülent Ecevit Meydanı'ndan Atatürk Meydanı'na yürüyen emekliler, pankartlar ve sloganlar eşliğinde hayat pahalılığını protesto etti. Yoğun katılımın gözlendiği mitingde, emekli maaşlarının açlık sınırının altında kalmasına sert tepki gösterildi.

"EMEKLİLİK DİNLENME DEĞİL, HAYATTA KALMA MÜCADELESİ OLDU"

Mitingde konuşan Tüm Emeklilerin Sendikası Ege Bölge Sorumlusu Nuran Kamalı Şahin, emeklilerin bilinçli bir yoksullaştırma politikasıyla karşı karşıya olduğunu belirtti. Şahin, konuşmasında şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Yıllarca ürettik, bu ülkeyi ayakta tuttuk. Ancak bugün emeklilik bir dinlenme dönemi değil, yoksulluğa karşı bir hayatta kalma savaşına dönüştü. Pazar fileleri boş, ilaçlar yarım, kiralar ödenemez halde. Bu tablo bir kader değil, siyasi bir tercihtir."

"TÜİK RAKAMLARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Ekonomik krizin yanı sıra demokrasi vurgusu da yapan Şahin, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerinin sokaktaki gerçekle örtüşmediğini savundu. Elektrik, doğalgaz ve gıda fiyatlarındaki artışın emekliyi nefes alamaz hale getirdiğini söyleyen Şahin, "Demokrasi yoksa ekmek de yoktur" dedi.

RAKAMLARLA EMEKLİNİN HALİ: "20 BİN LİRA İLE YAŞAM SAVAŞI"

Dikili Bölgesel Miting Komite Başkanı Raika Doğan ise yaptığı basın açıklamasında çarpıcı veriler paylaştı. Türkiye’de yaklaşık 5 milyon emeklinin 20 bin lira seviyesinde, milyonlarca vatandaşın ise çok daha düşük rakamlarla geçinmeye çalıştığını hatırlatan Doğan, "Sosyal devlet çökmüştür. İleri yaşımıza rağmen çalışmak zorunda kalıyoruz. Sandık elbet gelecek ve bu sefaletin hesabı sorulacak" ifadelerini kullandı.

EMEKLİLERİN 5 TEMEL TALEBİ: NELER İSTENİYOR?

Miting sonunda emekli temsilcileri, hükümetten acilen hayata geçirilmesini istedikleri taleplerini şu şekilde sıraladı:

Seyyanen zam: Tüm emekli maaşlarına ayrım gözetmeksizin en az 20 bin TL seyyanen zam yapılması.

İkramiye düzenlemesi: Bayram ikramiyelerinin asgari ücret seviyesine çekilmesi.

Sendikal haklar: Emeklilerin sendika kurma ve toplu sözleşme yapma hakkının anayasal güvence altına alınması.

Yasal değişiklik: 5510 sayılı yasanın iptal edilerek, tüm kesimleri kapsayan adil bir emeklilik düzenlemesinin yapılması.

Sağlıkta eşitlik: Sağlık hizmetlerinden alınan katkı paylarının tamamen kaldırılması.

Ayrıca en düşük emekli aylığının, en düşük memur maaşına endekslenmesi ve maaşlarda kademeli artış sistemine geçilmesi de mitingin ortak talebi oldu.