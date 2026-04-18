Cevdet Paşa Mahallesi Emniyet Caddesi üzerinde kurulan semt pazarında hem tezgah arkasındakiler hem de alışverişe çıkanlar artan fiyatlara isyan etti. Pazarda konuşan emekli Nevzat Aslan, durumun vehametini "Biberin kilosu 150-200 lira olmuş, hiçbir şey alınmıyor. Evde aç kalıyoruz. Akşam buralara gelin bakın; insanlar çöplerin içinden sebze topluyor. Bu kadar zulüm olmaz. 'Düzelir' diyorlar ama her şey gittikçe pahalanıyor." sözleriyle özetledi.

"EMEKLİ ÖLMÜŞ, BAŞIMIZ SAĞOLSUN"

Aslan'ın "Emekli ölmüş, başımız sağlsun. Düşünün 20 yıl önce, 10 yıl önce bir emekli ya da asgari ücretli ay başında 1 çeyrek alabiliyordu ek olarak. Şimdi bırakın çeyrek almayı, 2 çeyrek borçlu çıkıyor" ifadeleri de dikkat çekti.

PAZARIN "LÜKSÜ" BİBER VE DOMATES OLDU

Pazara çıkan vatandaşlar, artık temel gıdaları bile gramla alabildiklerini ifade etti. Müştehir Orkaya ve Şero Abbas gibi mahalle sakinleri, fiyatlardaki önlenemez yükselişe dikkat çekerek "Fiyatlar hiç iyi değil. Durumumuz Allah’a kalmış. Ben ne diyeyim, her şey pahalı. Bu durum düzelmez. biber 200 TL, salatalık 60 - 110 TL, domates 100 TL, patlıcan 60 TL" diye konuştu.

Vatandaşlar, denetimsizlikten ve serbest piyasa adı altında uygulanan kontrolsüz fiyat artışlarından şikayetçi.

ESNAF SİFTAH YAPAMIYOR: 200 LİRA SATIŞLA GÜNÜ KAPATTIM

Pazarcı esnafı ise maliyetlerin altında ezildiklerini dile getiriyor. 200 lira siftahla günü kapatmaya çalıştığını söyleyen pazarcı Recep Yavuz, "200 lira bir yemek parası. Bunun masrafı var, firesi var. Başka iş yok, mecburiyetten geliyoruz" diyerek çaresizliğini paylaştı.

"SATIŞLARDA YÜZDE 65 DÜŞÜŞ VAR"

Semt Pazarı Başkanı Mehmet Sıddık Benli, pazarın ve halkın genel durumuna ilişkin çarpıcı veriler paylaştı. Mazotun 80 liranın üzerine çıktığına ve enerji zamlarına dikkat çekti.

Van’daki semt pazarındaki vatandaşların isyanı sosyal medyada gündem olurken, artan enflasyon ve yüksek hayat pahalılığı nedeniyle hem satıcının hem de alıcının "perişan" olduğu bir sahneye dönüşmüş durumda. Bölge halkı yetkililerden acil denetim ve ekonomik iyileştirme bekliyor.