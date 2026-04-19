Yeniçağ Gazetesi
19 Nisan 2026 Pazar
Anasayfa Spor Hull City'e ne oldu? Acun Ilıcalı'nın Premier Lig hayalleri suya düşebilir

Hull City'e ne oldu? Acun Ilıcalı'nın Premier Lig hayalleri suya düşebilir

Championship’te sezonun büyük bölümünü play-off hattında geçiren Hull City, son haftalardaki puan kayıplarıyla Premier Lig hayalini tehlikeye soktu. Birmingham beraberliği sonrası galibiyet hasreti 4 maça çıkan Hull City'nin puan kaybı lüksü kalmadı.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’de rüya gibi başlayan sezon, son düzlüğe girilirken kabusa dönüşme riski taşıyor.

EVİNDE BÜYÜK FIRSAT KAÇTI

Championship'in 43. haftasında Hull City, sahasında ligde herhangi bir iddiası kalmayan Birmingham City ile 1-1 berabere kaldı.

Joe Gelhardt’ın golüyle öne geçen ev sahibi ekip, üstünlüğünü koruyamadı ve Tomoki Iwata’nın golüne engel olamadı.

SON 4 MAÇTA SADECE 3 PUAN

Hull City’nin galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Son dört karşılaşmada yalnızca 3 puan toplayabilen takım, sezon boyunca kurduğu avantajı eritmeye başladı.

PLAY-OFF HATTI TEHLİKEDE

43 hafta sonunda Hull City 69 puanla 6. sırada yer aldı.

Ancak hemen arkasındaki Wrexham 67 puana yükselerek farkı ikiye indirdi. Derby County de 66 puanla baskıyı artırdı.

RÜYA SEZON NASIL SARSILDI?

Teknik direktör Sergej Jakirovic yönetimindeki Hull City, sezon boyunca disiplinli oyunuyla dikkat çekmişti.

Ancak son haftalarda savunma kırılganlığı, kaçan fırsatlar ve artan baskı takımın ritmini bozdu.

SIRADAKİ RAKİP LEICESTER

Hull City’yi şimdi kritik bir sınav bekliyor. Kaplanlar, kümede kalma mücadelesi veren eski Premier Lig şampiyonu Leicester City ile karşılaşacak.Bu maç, sezonun kaderini belirleyebilecek nitelikte görülüyor.

BEKLENTİLER ARTMIŞTI

Kulübün Premier Lig hedefi doğrultusunda yapılan yatırımlar ve bu doğrultuda takımın yükselen form grafiği haliyle beklentileri de artırmıştı.

Play-off’un kaçırılması halinde bu durum Hull City için ciddi bir hayal kırıklığı yaratabilir.

KALAN 3 MAÇIN İKİSİ DIŞARDA

Yine de kalan maçlarda Hull City'nin yeniden ayağa kalkarak bir galibiyet serisi yakalama potansiyeli de mevcut.

Sırasıyla Leicester City ve Charlton ile deplasmanda oynayacak olan Kaplanlar ligin son haftasında evinde Norwich City'i ağırlayacak.

