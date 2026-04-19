Hafta boyunca şemsiyeleri yanınızdan ayırmayın. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde aralıklı yağışların ve mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların kapıda olduğunu duyurdu.
Meteoroloji 'dikkat' diyerek uyardı: Sıcaklıklar bir anda çakılacak, sağanak yağış geliyor
Yurt genelinde hafta boyunca aralıklı yağış görülecek, sıcaklık mevsim normallerinin altında seyredecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Derleyen: Züleyha Öncü
Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, hafta ortasında batıdan gelecek yeni bir yağışlı sisteme karşı vatandaşları uyardı.
Hafta Başında Doğu, Hafta Ortasında Batı Islanacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, yağışlar hafta başında özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yoğunlaşacak. Ancak salı gününden itibaren batıdan yeni bir sistem giriş yapacak.
Pazartesi
Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'de sağanak bekleniyor.
Kuvvetli Yağış Uyarısı
Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağışların şiddetli olacağı öngörülüyor.
Salı
Doğu'daki yağışlar devam ederken; Marmara, Batı Karadeniz, Eskişehir ve Kütahya üzerinden yeni bir yağışlı dalga ülkeye giriş yapacak.
Çarşamba ve Perşembe
Yağışlı hava etki alanını genişleterek Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz dahil olmak üzere ülkenin büyük bölümünü esir alacak.
Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Altında
Baharın gelmesine rağmen soğuk hava etkisini sürdürüyor. Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin altında kalmaya devam edeceğini vurguladı.
Vatandaşların ani sıcaklık değişimlerine karşı tedbirli olması öneriliyor.
Üç Büyükşehirde Hava Durumu: İstanbul’da Sert Düşüş
İSTANBUL
İstanbul'da yarın parçalı bulutlu havanın hakim olacağını, salı ve çarşamba günü sağanak beklendiğini ifade eden Özdemirci, sıcaklıkların hafta başında 17 dereceye kadar çıkacağını ancak çarşamba günü ise 13 dereceye kadar gerileyeceğini bildirdi.
ANKARA
Özdemirci, Ankara'da yarın parçalı, salı çok bulutlu, çarşamba ise yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağına dikkati çekerek, "Başkentte sıcaklıkların 15 ila 17 derece aralığında seyretmesi bekleniyor." dedi.
İZMİR
İzmir'de ise pazartesi ve salı parçalı bulutlu havanın etkili olacağını belirten Özdemirci, çarşamba günü ise gök gürültülü sağanak görüleceğini, kentte en yüksek sıcaklığının hafta boyunca 22 ila 24 derece arasında olmasının beklendiğini kaydetti.