Yeniçağ Gazetesi
19 Nisan 2026 Pazar
İstanbul 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Meteoroloji 'dikkat' diyerek uyardı: Sıcaklıklar bir anda çakılacak, sağanak yağış geliyor

Meteoroloji 'dikkat' diyerek uyardı: Sıcaklıklar bir anda çakılacak, sağanak yağış geliyor

Yurt genelinde hafta boyunca aralıklı yağış görülecek, sıcaklık mevsim normallerinin altında seyredecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Züleyha Öncü Derleyen: Züleyha Öncü
Haberi Paylaş
Meteoroloji 'dikkat' diyerek uyardı: Sıcaklıklar bir anda çakılacak, sağanak yağış geliyor - Resim: 1

Hafta boyunca şemsiyeleri yanınızdan ayırmayın. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde aralıklı yağışların ve mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların kapıda olduğunu duyurdu.

1 12
Meteoroloji 'dikkat' diyerek uyardı: Sıcaklıklar bir anda çakılacak, sağanak yağış geliyor - Resim: 2

Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, hafta ortasında batıdan gelecek yeni bir yağışlı sisteme karşı vatandaşları uyardı.

2 12
Meteoroloji 'dikkat' diyerek uyardı: Sıcaklıklar bir anda çakılacak, sağanak yağış geliyor - Resim: 3

Hafta Başında Doğu, Hafta Ortasında Batı Islanacak


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, yağışlar hafta başında özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yoğunlaşacak. Ancak salı gününden itibaren batıdan yeni bir sistem giriş yapacak.

3 12
Meteoroloji 'dikkat' diyerek uyardı: Sıcaklıklar bir anda çakılacak, sağanak yağış geliyor - Resim: 4

Pazartesi

Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'de sağanak bekleniyor.

4 12
Meteoroloji 'dikkat' diyerek uyardı: Sıcaklıklar bir anda çakılacak, sağanak yağış geliyor - Resim: 5

Kuvvetli Yağış Uyarısı

Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağışların şiddetli olacağı öngörülüyor.

5 12
Meteoroloji 'dikkat' diyerek uyardı: Sıcaklıklar bir anda çakılacak, sağanak yağış geliyor - Resim: 6

Salı

Doğu'daki yağışlar devam ederken; Marmara, Batı Karadeniz, Eskişehir ve Kütahya üzerinden yeni bir yağışlı dalga ülkeye giriş yapacak.

6 12
Meteoroloji 'dikkat' diyerek uyardı: Sıcaklıklar bir anda çakılacak, sağanak yağış geliyor - Resim: 7

Çarşamba ve Perşembe

Yağışlı hava etki alanını genişleterek Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz dahil olmak üzere ülkenin büyük bölümünü esir alacak.

7 12
Meteoroloji 'dikkat' diyerek uyardı: Sıcaklıklar bir anda çakılacak, sağanak yağış geliyor - Resim: 8

Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Altında


Baharın gelmesine rağmen soğuk hava etkisini sürdürüyor. Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin altında kalmaya devam edeceğini vurguladı.

8 12
Meteoroloji 'dikkat' diyerek uyardı: Sıcaklıklar bir anda çakılacak, sağanak yağış geliyor - Resim: 9

Vatandaşların ani sıcaklık değişimlerine karşı tedbirli olması öneriliyor.

9 12
Meteoroloji 'dikkat' diyerek uyardı: Sıcaklıklar bir anda çakılacak, sağanak yağış geliyor - Resim: 10

Üç Büyükşehirde Hava Durumu: İstanbul’da Sert Düşüş

İSTANBUL
İstanbul'da yarın parçalı bulutlu havanın hakim olacağını, salı ve çarşamba günü sağanak beklendiğini ifade eden Özdemirci, sıcaklıkların hafta başında 17 dereceye kadar çıkacağını ancak çarşamba günü ise 13 dereceye kadar gerileyeceğini bildirdi.

10 12
Meteoroloji 'dikkat' diyerek uyardı: Sıcaklıklar bir anda çakılacak, sağanak yağış geliyor - Resim: 11

ANKARA

Özdemirci, Ankara'da yarın parçalı, salı çok bulutlu, çarşamba ise yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağına dikkati çekerek, "Başkentte sıcaklıkların 15 ila 17 derece aralığında seyretmesi bekleniyor." dedi.

11 12
Meteoroloji 'dikkat' diyerek uyardı: Sıcaklıklar bir anda çakılacak, sağanak yağış geliyor - Resim: 12

İZMİR

İzmir'de ise pazartesi ve salı parçalı bulutlu havanın etkili olacağını belirten Özdemirci, çarşamba günü ise gök gürültülü sağanak görüleceğini, kentte en yüksek sıcaklığının hafta boyunca 22 ila 24 derece arasında olmasının beklendiğini kaydetti.

12 12
Kaynak: AA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro