Kaynak: ANKA

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve Emekliler Federasyonu (EYT-EF) üyeleri, artan hayat pahalılığı ve eriyen maaşlara dikkat çekmek amacıyla Kartal Meydanı’nda geniş katılımlı bir basın açıklaması düzenledi. Ekonomik krizin faturasının emekliye kesilmesine sert tepki gösterilen eylemde, en düşük emekli maaşının 50 bin liraya çıkarılması talep edildi.

MEYDANDA "ENFLASYON CANAVARI" DOLAŞTI

Kalabalığın taşıdığı “Eksik çıkan EYT yasası iktidarın ayıbı”, “Ekonomik krizi emekliye yükleme” ve “5 bin kısmi hakkımız, söke söke alırız” pankartları dikkat çekerken, protestonun en çarpıcı anlarından biri "enflasyon canavarı" konsepti oldu. Üzerine enflasyon canavarı kıyafeti giyen bir emekli, yaşanan mağduriyeti şu çarpıcı sözlerle dile getirdi:

"Beni emekliler yaratmadı ama bedelini emekliler ödedi. Beni emekçiler büyütmedi ama yükümü onlar taşıdı. Her gün biraz daha fazla büyüdüm; bir lokmadan, bir maaştan, bir ömürden çaldım. Ben sadece bir canavar değilim, ben eriyen maaşların acı gerçeğiyim!"

"EMEKLİLİK HUZUR DEĞİL, HAYATTA KALMA MÜCADELESİ OLDU"

“Emekli insanca yaşam istiyor” sloganlarının yankılandığı meydanda, federasyon adına ortak metni EYT-EF Başkanı Arzu Lastikci okudu. Emeklilerin yalnızca birer rakamdan ibaret olmadığını, her birinin arkasında ülkenin büyümesine adanmış alın teri dolu hayatlar olduğunu Lastikci vurguladı.

Emeklilerin ülkedeki ekonomik krizlerin ya da enflasyonun mimarı olmadığını belirten Lastikci, buna rağmen krizin tüm bedelinin dönüp dolaşıp emeklinin sırtına yüklendiğini ifade etti.

Resmi olarak açıklanan "fantastik" enflasyon oranları ile vatandaşın mutfağındaki gerçeklik arasındaki uçurumun büyüdüğüne dikkat çekildi. Emekliler, enflasyona karşı korunmak yerine adeta eziliyor. Ev kiralarının ortalama 35 bin lirayı bulduğu bir düzende, en düşük emekli maaşının 20 bin lira seviyesinde olmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Yıllar içinde düşürülen aylık bağlanma oranları (ABO) ve kök maaş garabeti nedeniyle, yapılan zamların milyonlarca emeklinin cebine yansımadığı belirtildi.

NET TALEP: 50 BİN TL MAAŞ VE SEYYANEN ZAM

Emeklilerin her seçim döneminde hatırlanıp seçim sonrası unutulmaktan bıktığını ve oy deposu olarak görülmeyi reddettiklerini ifade eden EYT-EF Başkanı Lastikci, sorunun "kaynak eksikliği" değil, "tercih" meselesi olduğunun altını çizdi. Lastikci, iktidara seslenerek federasyonun net taleplerini şu sözlerle duyurdu:

"Seçim öncesi sürülen bir parmak bala razı değiliz; emekliler sadaka değil, hakkını istiyor. Asgari ücretin dahi insanca yaşamaya yetmediği bu koşullarda, en düşük emekli maaşı asgari ücretin altında olamaz. Tüm emekli, dul ve yetimler için en düşük maaşın 50 bin liraya çekilmesini ve 50 bin lira seyyanen zam yapılmasını talep ediyoruz."