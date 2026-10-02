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Kaynak: ANKA

Seyyanen Zam Mağdurları Platformu'nu oluşturan 26 emekli örgütü, Kadıköy İskele'deki Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi. Eylemde, 25 Eylül'de Ankara'da Anayasa Mahkemesi önündeki eylem sırasında yaşamına son veren emekli polis Ali Şekeroğlu anıldı.

Program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, depremlerde yaşamını yitirenler ve Ali Şekeroğlu için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

"SARAYA DEĞİL, EMEKLİYE BÜTÇE"

Eylemde "Saraya değil, emekliye bütçe" ve "Para için değil, onurumuz için" sloganları atıldı. Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, memur emeklilerinin seyyanen zam talebiyle yürütülen hukuk sürecine ilişkin konuşarak Anayasa Mahkemesi'ne çağrıda bulundu.

Platform adına ortak açıklamayı ise EYT ve Emekliler Federasyonu Başkanı Arzu Lastikçi okudu.

SEYYANEN ZAM TALEBİNİ YİNELEDİLER

Açıklamada, 2023 yılında çalışan memurlara verilen 8 bin 77 TL'lik ilave seyyanen ödemenin memur emeklilerinin aylıklarına yansıtılmamasının mağduriyet oluşturduğu savunuldu.

Emekliler, seyyanen zamla ilgili Anayasa Mahkemesi önünde bulunan başvurunun bir an önce incelenerek karara bağlanmasını istedi. Platform ayrıca SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin de ekonomik koşullar nedeniyle alım gücü kaybı yaşadığını belirtti.

İNTİBAK VE AYLIK BAĞLAMA ORANLARI GÜNDEMDE

Ortak açıklamada emeklilerin tek sorununun seyyanen zam olmadığı vurgulandı. İntibak sorununun çözülmesi, aylık bağlama sistemindeki kayıpların giderilmesi, kök aylıkların düzeltilmesi ve çalışanlarla emekliler arasındaki maaş dengesinin yeniden kurulması talep edildi.

Platform, geçici artışlar yerine emeklilere "adil, öngörülebilir ve sürdürülebilir" bir gelir sistemi oluşturulması gerektiğini savundu.

"ARTIK BIÇAK KEMİĞE DAYANMIŞTIR"

Açıklamanın sonunda Ali Şekeroğlu'nun ölümü hatırlatılarak emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çekildi. Şekeroğlu'nun, Ankara'daki eylem öncesinde geçim sıkıntısından söz ettiği ve daha sonra yaşamına son verdiği aktarılmıştı.

Platform açıklamasında iktidara, "Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Emeklilerimizin dayanacak gücü, bekleyecek takati kalmamıştır" sözleriyle seslenildi.

Emeklilerin yalnızca maaş artışı değil, insanca ve onurlu yaşam koşulları talep ettiği belirtilerek, yaşanan mağduriyetlerin görmezden gelinmemesi çağrısı yapıldı.