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Ankara / Şevket Gölük / Yeniçağ



Anayasa Mahkemesi önünde yaşamını sonlandıran emekli polis memuru Ali Şekeroğlu için emekliler bugün Kızılay'da eylem düzenledi.

Emekliler, Şekeroğlu'nun ölümünün derin yoksulluk ve çaresizliğin sonucu olduğunu belirterek seyyanen zam taleplerini yineledi.

Dün Anayasa Mahkemesi önünde, emeklilerin seyyanen zam talepleriyle ilgili gerçekleştirilen basın açıklaması sırasında, emekli polis memuru Ali Şekeroğlu yaşamına son vermişti.

Şekeroğlu'nun yoksulluğun getirdiği çaresizlik ve zorlu yaşam koşulları nedeniyle yaşamını sonlandırdığını belirten Tüm Emeklilerin Sendikası Ankara Şubeleri bugün Ankara Kızılay Sakarya Caddesi'nde "Ali Şekeroğlu'nun ölümüne neden olan yoksulluğu protesto ediyoruz" isimli bir basın açıklaması düzenledi.

Şekeroğlu'nun yaşadığı trajedinin münferit değil, milyonlarca emeklinin maruz kaldığı. derin yoksulluk ve çaresizliğin sembolü olduğunu haykırmak için bir araya geldiklerini ifade eden emekliler kendilerini "yoksulluğa ve açlığa mahkûm eden sistemin ve seyyanen zam taleplerini görmezden gelen politikaların" hesabını soracaklarını ve seslerini daha güçlü duyuracaklarını vurguladı.