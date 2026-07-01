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Türkiye’de Emekliler Günü olarak kabul edilen 30 Haziran’da, emekli ve memur örgütleri ekonomik koşullara dikkat çekerek taleplerini yeniden gündeme taşıdı. Sendikalar, milyonlarca emeklinin açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini belirterek adalet çağrısında bulundu.

17 MİLYON EMEKLİ ZOR DURUMDA

Cumhuriyet'te yer alan verilere göre Türkiye’de yaklaşık 17 milyon emekli, artan yaşam maliyetleri karşısında ekonomik sıkıntı içinde bulunuyor. Açlık sınırının 35 bin lirayı, yoksulluk sınırının ise 116 bin lirayı aştığı ülkede, milyonlarca emekli temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.

5 milyon emeklinin 20 bin lira seviyesindeki en düşük emekli maaşıyla geçinmeye çalıştığı, ortalama emekli aylığının ise 23 bin 500 lira seviyesinde olduğu ifade edildi.

SENDİKALARDAN SERT AÇIKLAMALAR

Memur-Sen ve Emekli Memur-Sen tarafından yapılan açıklamada, “Emeklilere hak ettikleri değeri göstermek, toplumun tüm kesimlerinin ve karar alıcıların ahlaki ve vicdani sorumluluğudur” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, ekonomik krizin ve gelir adaletsizliğinin yükünü en çok emeklilerin taşıdığı vurgulandı.

Sendika, Meclis kapanmadan şu taleplerin karşılanmasını istedi:

22 bin TL’yi aşan seyyanen ödemenin emekli maaşlarına yansıtılması

3600 ek göstergenin 1. dereceye uygulanması

Emeklilere sendikal hak verilmesi

Bayram ikramiyesinin 20 bin gösterge rakamına yükseltilmesi

Kira yardımı ve sağlıkta katkı payının kaldırılması



“YAŞAMAYIN” ELEŞTİRİSİ GÜNDEM OLDU

DİSK Dev Emekli-Sen ise yaptığı açıklamada, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek sert ifadeler kullandı. Açıklamada, “Bu düzen bize adeta ‘çalışmıyorsanız yaşamayın’ mantığını dayatmaktadır” denildi.

Kök maaş uygulamasına da değinilerek, temmuz ayında birçok emeklinin ya hiç zam alamayacağı ya da artışın enflasyonun altında kalacağı uyarısı yapıldı.

“EMEKLİLİK ONURLU YAŞAM OLMALI”

KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, emekliliğin yoksulluk değil insan onuruna yakışır bir yaşam anlamına gelmesi gerektiğini belirterek, emeklilerin sadaka değil emeklerinin karşılığını istediğini söyledi.

Emekli ve Emekçiler Dernekleri Federasyonu Başkanı Gönül Boran ise, “Karnı aç olanın bayramı olmaz” diyerek mevcut ekonomik koşullara tepki gösterdi. Boran, sabrın tükendiğini vurgulayarak yetkililere çağrıda bulundu.

Sendikalar, Emekliler Günü’nün bu yıl bir kutlama değil, “hak arama ve mücadele günü” olarak öne çıktığını ifade etti.