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Kaynak: AA / DHA / İHA

En düşük emekli aylığına yapılacak artış için gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Temmuz’da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Açıklanacak veriyle birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin 2026 yılı Temmuz zammı kesinleşmiş olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“RAKAM 3 TEMMUZ’DA ORTAYA ÇIKACAK”

En düşük emekli aylığına ilişkin değerlendirmede bulunan Işıkhan, sürecin enflasyon verisine bağlı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“3 Temmuz’da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur.”

ZAM ORANI NETLEŞECEK

3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte:

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı kesinleşecek

En düşük emekli aylığında yapılacak artış için yasal süreç başlayacak

Meclis süreci başlayacak

Ortaya çıkacak zam oranının ardından düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi ve yasal çerçevede netlik kazanması bekleniyor.

Milyonlarca emekli, açıklanacak yeni rakamın yaşam maliyetlerine ne ölçüde katkı sağlayacağını yakından takip ediyor.