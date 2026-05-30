Van'da yaşayan emekli vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesinde yetersiz kalan bayram ikramiyeleri ve aylıkları nedeniyle geçinmenin imkansız hale geldiğini dile getirdi. Artan enflasyon karşısında temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlandıklarını belirten emekliler, yetkililere seslenerek ekonomik durumun bir an önce düzeltilmesini talep etti.

"GEÇİNEBİLMEK İÇİN YILIN 11 AYI GURBETTE ÇALIŞIYORUM"

Mevcut emekli maaşıyla geçinmenin mümkün olmadığını ifade eden bir vatandaş, ailesinin rızkını kazanabilmek için ileri yaşına rağmen gurbette çalışmak zorunda kaldığını anlattı. 20 bin lira maaşla üç çocuk geçindiremediğini belirten emekli vatandaş, şu ifadeleri kullandı:

"20 bin lirayla bugün kim geçiniyor ki biz de geçinelim? Senenin 12 ayı çalışıyorum. Üç çocuğum var ve senenin 11 ayı gurbetteyim. Sadece 15 gün çoluk çocuğumun yanındayım. 'Ben 20 bin lirayla geçineceğim' diyen bir vatandaş varsa buyursun gelsin, tebrik edeyim. Bugün ufak bir kurban kesecektik, 20 bin liraydı alamadık. Verilen 4 bin lira ikramiye değil, sadaka. 4 bin lirayla gidip 3 kilo şekerleme alamıyorsun. En ucuz şekerlemenin kilosu olmuş 750-800 lira."

Açıklanan resmi enflasyon verilerine de tepki gösteren vatandaş, "Hâlâ çıkıp millete 'enflasyonu tek rakama düşüreceğiz' diyorlar. Bunu 23-24 senedir her sene söylüyorlar. TÜİK gelsin benimle bir markete alışveriş yapmaya çıksın bakalım, dedikleri rakamlar doğru mu yalan mı? Gelsin bir markete girsin. Milleti kandırıyorlar" diye konuştu.

"KURBAN ALMAYA NEFESİM YETMEDİ"

11 yıldır SSK emeklisi olduğunu belirten Mehmet Çolu ise geçmiş yıllara kıyasla alım güçlerinin ciddi şekilde düştüğünü vurguladı. 2021 yılındaki maaşıyla bir evi rahatça geçindirebildiğini ancak bugün 20 bin lirayla iki kişi bile zor yetindiklerini söyleyen Çolu, şunları kaydetti:

"Bu sene kurban kesmedim, nefesim yetmiyor. 2021'deki maaşımla 20 tane tüp doldurabiliyordum. Şimdi 20 bin lira alıyorum, 18 tane tüp doldurabiliyorum. Benim iki tüpüm nereye gitti? Bayramda kurban almak zorundayız ama onu da alamadım. Alsam cebimde para kalmaz. 2002'den bu yana Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdim ama şimdi emeklilerin durumu ortada, bir daha vermeyeceğim. Şu anki ekonomik durumdan memnun değiliz."

Ekonominin düzelmesi için fahiş zam yapan marketlere ciddi yaptırımlar uygulanması gerektiğini savunan Çolu, "Bir ülkeyi ayakta tutan ekonomidir. Ekonomi yoksa sen de yoksun. Vallahi hortum kapanırsa ekonomi düzelir. Şimdi vicdan yok, herkes cüzdanına bakıyor" diyerek yetkilileri önlem almaya çağırdı.