YENİÇAĞ Halkın Nabzı’nda konuşan emekli bir öğretmen, Türkiye’de emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. Aldığı maaşla geçinmeye çalıştığını belirten vatandaş, mevcut şartlardan memnun olup olmadığı sorusuna, “Olmak mecburiyetindeyim. İsyan etsen ne fark edecek? Hiçbir şey değişmiyor” yanıtını verdi.

Özellikle kalabalık ailelerin daha büyük zorluklar yaşadığını vurgulayan emekli öğretmen, emeklilerin genel durumunu “çok mağdur” sözleriyle özetledi. Artan hayat pahalılığı ve düşük maaşlar nedeniyle geçim mücadelesinin her geçen gün zorlaştığını ifade etti.

Çözüm konusunda ise siyasi ayrımların bir kenara bırakılması gerektiğini dile getiren vatandaş, “Bu birimizin davası değil, bütün partilerin davası” diyerek sorunun toplumsal boyutuna dikkat çekti. Meclis’in bu konuda sorumluluk alması gerektiğini belirten emekli öğretmen, “Artık mecliste düzeltecekler. Bütün ümidimiz orada çünkü bütün partiler orada” ifadelerini kullandı.

Röportaj, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların giderek derinleştiğini bir kez daha gözler önüne serdi.