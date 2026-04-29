Yeniçağ Gazetesi
29 Nisan 2026 Çarşamba
İstanbul 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
İş insanı Yüksel Mermer ile oğlu Zafer Murat Mermer arasındaki yıllardır süregelen arazi anlaşmazlığı, bu kez sıra dışı bir boyuta taşındı. İddiaya göre, oğul Mermer’in babasının evini izinsiz şekilde dronla görüntülettirmesi gerilimi tırmandırdı. Baba Mermer, şikâyetçi oldu.

Cemile Kurel Derleyen: Cemile Kurel
Haberi Paylaş
Mermer ailesinde büyük çatışma: Dron tartışması büyüyor - Resim: 1

Savcılığa verdiği ifadede, evinin önüne gelen üç kişinin içeri girmeye çalıştığını ancak kapı açılmayınca dışarıdan görüntü almaya başladıklarını anlatan Mermer, eşinin evde olmadığı sırada yalnız olduğunu ve bu durumun kendisini daha da huzursuz ettiğini söyledi.

1 8
Mermer ailesinde büyük çatışma: Dron tartışması büyüyor - Resim: 2

Şahısların uyarılara rağmen çekime devam ettiğini, bunun üzerine polis çağırdığını ancak ekipler gelmeden olay yerinden ayrıldıklarını ifade etti.

2 8
Mermer ailesinde büyük çatışma: Dron tartışması büyüyor - Resim: 3

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL ETTİĞİ İÇİN ŞİKAYETÇİ OLDU

Dronla yapılan çekimlerin özellikle evin bahçe ve dış cephelerini kapsadığını belirten Mermer, bunun özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini düşündüğünü vurgulayarak sorumlulardan şikâyetçi oldu.

3 8
Mermer ailesinde büyük çatışma: Dron tartışması büyüyor - Resim: 4

İddiaların hedefindeki Zafer Murat Mermer ise farklı bir savunma yaptı. Söz konusu arazinin kendisine ait olduğunu öne süren oğul Mermer, şirket faaliyetleri kapsamında satış süreci için görüntü aldırdığını ve herhangi bir ihlal söz konusu olmadığını dile getirdi.

4 8
Mermer ailesinde büyük çatışma: Dron tartışması büyüyor - Resim: 5

Ayrıca babasının şikâyetinin, arazi satışını engellemeye yönelik bir hamle olduğunu iddia etti.

5 8
Mermer ailesinde büyük çatışma: Dron tartışması büyüyor - Resim: 6

Öte yandan aile içindeki gerilimin yeni olmadığı biliniyor. Daha önce de miras ve şirket ortaklığı nedeniyle taraflar arasında hukuki süreçler yaşanmıştı.

6 8
Mermer ailesinde büyük çatışma: Dron tartışması büyüyor - Resim: 7

Yaşanan bu “dron krizi”, mülkiyet hakkı ile özel hayatın gizliliği arasındaki sınırların teknolojiyle birlikte nasıl tartışmalı hale geldiğini gözler önüne seriyor.

7 8
Mermer ailesinde büyük çatışma: Dron tartışması büyüyor - Resim: 8

Mahkemenin vereceği karar merakla beklenirken, baba-oğul arasındaki ilişkinin geldiği nokta kamuoyunda da geniş yankı uyandırmış durumda.

8 8
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro