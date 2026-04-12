YENİÇAĞ/ ÖZEL HABER/HAVA DEMİR/ İBRAHİM DOĞANOĞLU

İstanbul’un en kalabalık meydanlarından Bakırköy’de, vatandaşlar derdini YENİÇAĞ’ a anlattı. Öğrencisinden emeklisine, simit satıcısından ev hanımına kadar mikrofon uzattığımız herkes aynı şeyi söylüyor: Ekonominin durumu kötü, geçim derdi dayanılmaz hale geldi...

Erken seçim tartışmaları alevlenirken, halk değişim istiyor.

'İNSANLARIN İÇİNDEKİ KORKU VE GEÇİM SIKINTISI ARTIYOR'

Genç bir üniversite öğrencisi, İstanbul’da kirasız bile yaşamanın zorluğunu şöyle dile getirdi:

“Erken seçim yapmamaya çalışacaklar ama yapılması gerekiyor. Bu şekilde devam etmiyor, her geçen gün daha da kötüleşiyor. İnsanların içindeki korku ve geçim sıkıntısı artıyor. Kira vermediğim halde ben öğrenci olarak bile çok zorlanıyorum. En büyük sorun ekonomi ve iktidar bunu çözemez. 20 yıldır yaşıyoruz bu iktidarla, batmış durumdayız. Kısa sürede toparlanacak gibi değil. Eskiden her şey yüzde 100 pamuktu, şimdi her şey yüzde 100 polyester. Bir polyester etek almak için bile saatlerce düşünüyoruz. Cebimizde para yok. Önceden iki tane alırdık, şimdi bir tane alıyoruz. En son kendime yüzde100 polyester bir etek aldım.”

'ÖNCE SANDIK Kİ GEÇİNEBİLELİM'

65 yaşındaki emekli bir kadın ise torunlarına harçlık verememenin acısını gözleri dolarak anlattı:

“ Önce sandık ki geçinebilelim, sadece vitrinlere bakıyoruz, alım gücümüz yok bitti. Ekonomi bitti. Hiç kimsenin, hele biz emeklilerin aldığı maaşı idare etmek zorunda kalıyoruz. İdare de edemiyoruz. Torunlarımıza harçlık bile veremiyoruz. Çok acı bir durumdayız.”

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SORUNU ADALET'

Bir başka vatandaş ise , sorunun sadece ekonomi olmadığını, asıl meselenin “beton adalet” olduğunu vurguladı:

“Seçim olacağını tahmin etmiyorum, en azından 2026-2027’de olabilir. Vatandaşın da seçimle çok ilgilendiğini düşünmüyorum. Bu kadar geçim derdi varken insanlar boş boş dolaşıyor, bir şey düşünmüyor. Türkiye’nin en büyük sorunu ‘’adalet’’. Beton adalet anlayışı…

Betonu yıkamayacağınıza göre adaleti de yıkamayacaksınız. Pancarın kilosu 150 TL, yeşil soğanın kilosu 200 TL oldu. Buna karşılık Kolombiya’dan gelen Çikita muz 100 TL’ye satılıyor. Anadolu’dan çıkan pancar 120-130-140 TL… Bu inanılmaz bir şey. İnsanların aklı gitmiş vaziyette. Bize Allah’tan başka kimse yardım edemez. Çok dua edelim.”

'EMEKLİLER SİMİT ALAMIYOR'

Simit satan esnaf ise meydandaki genel havayı özetledi:

“Erken seçim iddiaları var. Tüm vatandaş erken seçim olsun diyor. Bir değişiklik lazım, işler yoluna girmesi lazım. Emekliler simit alamıyor. Günde 500 tane sattığım simit sayısı 250 adede düştü. Maaşlarımız iyileşsin diye herkes seçim istiyor. Herkes vitrinlere bakıyor, lokma tatlısı dağılsa sıraya giriyor. Taksitli yerlerde 8 taksit kredi kartıyla alışveriş yapıyor.”

Bakırköy meydanında Vatandaş, “erken seçim olsun, bir değişiklik olsun” diye haykırırken, “Allah’tan başka yardımcımız yok” diyor.