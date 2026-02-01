Açlık sınırının 30 bin TL’yi aştığı ortamda en düşük emekli aylıklarının 20 bin liraya çıkarılmasına tepkiler ardı ardına geliyor. Bu seferse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’den geldi.

Rizeninsesi’nde yer alan haberde; MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan’a emekli aylıkları soruldu. Emekli aylıkları hakkında annesinin dahi kendisine tepki gösterdiğini ve bunda haklı olduğunun altını çizen Alkan, emeklilerin göz ardı edilmesi halinde emeklilerin de kendilerini sandıkta göz ardı edeceğini söyledi.

"ÇÖZEMEZSEK, OY DA ALAMAYACAĞIZ. BU KADAR AÇIK"

Alkan şu ifadeleri kullandı:

"Benim anam bile bunu soruyor bana. Rize’de kiralar 20 bin lirayı geçmiş. Bir emeklinin bu şartlarda geçinmesi mümkün değil. Emekli torununa ayda bir hediye bile alamıyor. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhur İttifakı’ndayız ama icracı değiliz.

Sorunları görüyoruz, söylüyoruz. Emekliyi göz ardı ederseniz, emekli de sizi sandıkta göz ardı eder. Yerel seçimlerde gitmedi sandığa. Eğer Cumhur İttifakı emekliyi mutlu edemezse, bu tablo değişmez.

Ben MHP İl Başkanıyım. Anam bana diyor ki: “Çözemezseniz sandıkta cevabını alırsınız.” Ne diyeyim anama? Haklısın ana diyorum. Emeklilerin, çay üreticisinin, Rize’nin sorunlarını çözebilirsek gönüllerini alacağız. Çözemezsek, oy da alamayacağız. Bu kadar açık."

AKP'Lİ ÇAKIR EMEKLİ MAAŞLARINI ALAYA ALMIŞTI

CHP’den istifa ettikten sonra AKP’ye katılan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, emekli maaşı ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Katıldığı bir etkinlikte en düşük 20 bin lira olan emekli maaşı için, “Tepinip duruyorlar. Kardeşim, sen İsviçre'de yaşamıyorsun. Düşman geldiğinde benim avrada bakacak da senin namusuna bakmayacak mı?” ifadeleri ile alay etmişti.

TAYYAR’DAN REFORM ÇAĞRISI

En düşük emekli maaşının 20 bin TL olmasına tepki gösteren AKP eski milletvekili Şamil Tayyar, Türkiye'de emekli sayısının 17 milyonu geçtiğine dikkat çekerek, emeklilerin artık seçim sonuçlarını belirleyebilecek bir toplumsal güç haline geldiğini söyledi. Artan yoksulluk ve adaletsiz maaş dağılımına dikkat çeken Tayyar, emekliler için kapsamlı bir reform çağrısı yaptı.