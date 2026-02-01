Yeniçağ Gazetesi
01 Şubat 2026 Pazar
İstanbul

Anasayfa Gündem İstanbul karanlığa gömülecek: 21 ilçede 9 saat elektrik kesintisi

İstanbul karanlığa gömülecek: 21 ilçede 9 saat elektrik kesintisi

İstanbul’un 21 ilçesinde planlı elektrik kesintileri başlıyor. Gece yarısından itibaren bazı mahallelerde 7-8 saat, sabah saatlerinde ise 9 saatlik kesintiler uygulanacak.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
İstanbul karanlığa gömülecek: 21 ilçede 9 saat elektrik kesintisi - Resim: 1

İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yaşayan milyonlarca kişi

1 15
İstanbul karanlığa gömülecek: 21 ilçede 9 saat elektrik kesintisi - Resim: 2

bu gece yarısından itibaren planlı elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalacak.

2 15
İstanbul karanlığa gömülecek: 21 ilçede 9 saat elektrik kesintisi - Resim: 3

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ)

3 15
İstanbul karanlığa gömülecek: 21 ilçede 9 saat elektrik kesintisi - Resim: 4

2 Şubat 2026 Pazartesi günü bakım, onarım ve altyapı çalışmaları kapsamında kesintilere gideceğini duyurdu.

4 15
İstanbul karanlığa gömülecek: 21 ilçede 9 saat elektrik kesintisi - Resim: 5

Toplam 21 ilçede uygulanacak planlı kesintiler

5 15
İstanbul karanlığa gömülecek: 21 ilçede 9 saat elektrik kesintisi - Resim: 6

bazı bölgelerde gece yarısı başlayacak ve sabah saatlerine kadar sürecek.

6 15
İstanbul karanlığa gömülecek: 21 ilçede 9 saat elektrik kesintisi - Resim: 7

Birçok mahallede kesintiler tam 9 saat devam ederken

7 15
İstanbul karanlığa gömülecek: 21 ilçede 9 saat elektrik kesintisi - Resim: 8

bazı ilçelerde ise 7-8 saatlik sürecek.

8 15
İstanbul karanlığa gömülecek: 21 ilçede 9 saat elektrik kesintisi - Resim: 9

Zeytinburnu, Şişli, Sultangazi

9 15
İstanbul karanlığa gömülecek: 21 ilçede 9 saat elektrik kesintisi - Resim: 10

Sarıyer ve Fatih ilçelerinde

10 15
İstanbul karanlığa gömülecek: 21 ilçede 9 saat elektrik kesintisi - Resim: 11

kesintiler genellikle sabah erken saatlerde başlayacak ve 9 saatlik sürecek.

11 15
İstanbul karanlığa gömülecek: 21 ilçede 9 saat elektrik kesintisi - Resim: 12

İki ilçede bulunan belirli mahallelerde ise kesintiler

12 15
İstanbul karanlığa gömülecek: 21 ilçede 9 saat elektrik kesintisi - Resim: 13

bu gece yarısından itibaren devreye girecek ve 7-8 saat boyunca elektrik verilmeyecek.

13 15
İstanbul karanlığa gömülecek: 21 ilçede 9 saat elektrik kesintisi - Resim: 14

Elektriklerin ne zaman geleceği ve

14 15
İstanbul karanlığa gömülecek: 21 ilçede 9 saat elektrik kesintisi - Resim: 15

hangi mahallelerin etkileneceği merakla bekleniyor.

15 15
