İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yaşayan milyonlarca kişi
İstanbul karanlığa gömülecek: 21 ilçede 9 saat elektrik kesintisi
İstanbul’un 21 ilçesinde planlı elektrik kesintileri başlıyor. Gece yarısından itibaren bazı mahallelerde 7-8 saat, sabah saatlerinde ise 9 saatlik kesintiler uygulanacak.Derleyen: Gül Devrim Koyun
bu gece yarısından itibaren planlı elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalacak.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ)
2 Şubat 2026 Pazartesi günü bakım, onarım ve altyapı çalışmaları kapsamında kesintilere gideceğini duyurdu.
Toplam 21 ilçede uygulanacak planlı kesintiler
bazı bölgelerde gece yarısı başlayacak ve sabah saatlerine kadar sürecek.
Birçok mahallede kesintiler tam 9 saat devam ederken
bazı ilçelerde ise 7-8 saatlik sürecek.
Zeytinburnu, Şişli, Sultangazi
Sarıyer ve Fatih ilçelerinde
kesintiler genellikle sabah erken saatlerde başlayacak ve 9 saatlik sürecek.
İki ilçede bulunan belirli mahallelerde ise kesintiler
bu gece yarısından itibaren devreye girecek ve 7-8 saat boyunca elektrik verilmeyecek.
Elektriklerin ne zaman geleceği ve
hangi mahallelerin etkileneceği merakla bekleniyor.