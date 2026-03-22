Savaşın seyrinde füze sistemlerinin bugüne kadar öne çıkması, Türkiye’nin içinde olduğu bölgedeki ülkelerin savaş karşısındaki pozisyonları bu savaşın Türkiye tarafından masaya yatırılmasını zorunlu kıldı. Türkiye’nin batılı ülkelerin BOP stratejisini önleyecek önlemler almasının kaçınılmaz olduğunu kaydeden Kutlu Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, Türkiye için öncelikli tehdidin Ege Denizi’nde Türkiye’ye ait adaları pervasızca işgal eden Yunanistan olduğunu da söyledi. Ümit Yalım,ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşa ilişkin YENİÇAĞ’ın sorularını yanıtladı.

YENİÇAĞ: ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan savaşta en dikkat çekici noktalardan birisi şu ana kadar hava gücü ağırlıklı savaşın ağırlık kazanması. Bundan sonraki savaşlar öncelikle hava gücü ağırlıklı geçecektir tezine katılır mısınız?

Ümit Yalım: ABD ve İsrail’in, İran’a karşı ağırlıklı olarak hava gücünü kullanmasının nedeni kara birliklerinin İran’a çıkarılması halinde ağır zayiat vereceğinden endişe edilmesidir. Çünkü 1980’de, Irak’ın İran’ı işgal etmesi ile başlayan savaş 8 yıl sürmüş ve her iki tarafın kara birlikleri ağır zayiat vermişlerdi. Ayrıca, İran, elinde ve stoklarında mevcut Taktik Balistik Füzeler ve Kamikaze İHA’lar ile hem İsrail’i hem de Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerini rahatlıkla vurabilmektedir. İran’ın bu yeteneği, ABD ve İsrail’in İran’a karşı kara birliklerini kullanmasını güçleştirmektedir. Kara birliklerinin kullanıldığı Birinci ve İkinci Körfez Savaşında, ABD yaklaşık 49 ülke ile birlikte Koalisyon Kuvveti kurarak Irak’a müdahale etmişti. Şimdi ise İsrail dışında ABD’yi destekleyen hiçbir ülke yok.

İran’ın özel konumu nedeniyle savaş hava gücü ağırlıklı olarak sürdürülmektedir. Bundan sonraki muhtemel savaşlar ülkelerin özel konumuna ve mevcut askeri gücüne göre olacağından savaşların hava gücü ağırlıklı olarak geçeceği tezi doğru değildir.

YENİÇAĞ: Türkiye’nin hava savunma sistemleri konusundaki eksiklikleri nelerdir? NATO tarafından düşürüldüğü açıklanan üç füze Türkiye’nin hava savunma sistemi olarak hangi eksiliklerini ortaya çıkardı?

Ümit Yalım: Türkiye, HAVELSAN, ASELSAN ve ROKETSAN gibi milli kuruluşların ürettiği sistemlerle hava savunmasında önemli mesafe kaydetmiştir. Ancak, Türkiye’nin eline defalarca fırsat geçmesine rağmen PATRİOT Hava Savunma Sistemini tedarik etmek yerine S-400 Hava Savunma Sistemini tedarik etmesi son derece yanlış bir adım olmuştur. Mevcut durum itibarıyla Türkiye’nin hava savunmasında NATO’ya tahsisli PATRİOT Hava Savunma Sistemleri kullanılmaktadır. Türkiye, S-400’ü elden çıkarıp yerine NATO ülkelerinde kullanılan PATRİOT ve benzeri Hava Savunma Sistemlerini tedarik etmelidir.

YENİÇAĞ: Türkiye bölgede çıkacak bu tür bir savaşa hazırlıklı bir görüntü veriyor mu? Öncelikli olarak eksiklikleri bulunuyorsa özellikle savaş teknolojisi açısından neler?

Ümit Yaiım: Türkiye NATO üyesi olduğu için bölgede çıkması muhtemel bu tür savaşa hazırlıklıdır. Ancak, Türkiye’nin 5. Nesil Savaş Uçağı F-35 Projesine geri dönmesi ve Taktik Balistik Füze üretimi veya tedariki önem arz etmektedir.

YENİÇAĞ: Türkiye’nin ABD-İsrail ile İran arasındaki bu sert savaştan çıkarması gereken sonuçlar nelerdir size göre?

Ümit Yalım: Ege Denizi’ndeki adalarımızı işgal eden Yunanistan Türkiye için birinci öncelikli tehdit ve düşmandır. İsrail ise Türkiye için uzun vadeli bir tehdittir. Türkiye, birinci öncelikli tehdit ve uzun vadeli tehdidi etkisiz hale getirecek askeri, politik ve ekonomik önlemleri şimdiden almalıdır.

YENİÇAĞ: Bu savaşın bölgeye etkilerini ve Türkiye’ye etkilerini stratejik olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ümit Yalım: ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş Büyük Orta Doğu Projesi’ni gerçekleştirmek üzere sürdürülen bir savaştır. İsrail’in güvenliğini sağlamak ve topraklarını genişletmek maksadıyla Arap Baharı eylemleri, Irak ve Suriye’nin parçalanması ile sürdürülen projede sıra İran’a gelmiştir. Türkiye de BOP Projesinin hedefleri arasındadır. Türkiye, BOP Projesini etkisiz hale getirecek ve kesintiye uğratacak stratejik önlemleri almalıdır.

YENİÇAĞ: Savaşın bitmesi hangi koşullara bağlı size göre?

Ümit Yalım: ABD ve İsrail, savaşı sürdürmekte zorlanmaktadır. İran, kolay yutulacak lokma değildir. Hem ABD’nin hem de İsrail’in, başta rejim değişikliği olmak üzere hedeflerini gerçekleştiremeyeceği görülmektedir. ABD Başkanı Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın güvenliği için NATO’dan destek istemesi bunun en somut göstergesidir. Artık ABD basını bile savaşın sona erdirilmesi için Trump’a akıl vermektedir. İran’ın, İsrail’i ve körfez ülkelerindeki ABD üslerini vurmaya ve direnmeye devam etmesi halinde ABD ve İsrail savaşı sona erdirmek zorunda kalacaktır.