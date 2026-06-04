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Türkiye gündemini yıllardır meşgul eden Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık’ın (26) şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada çok kritik bir halka daha tamamlandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla derinleştirilen dosyada, hakkında yakalama kararı bulunan dönemin Olay Yeri İnceleme Ekibi Komiseri Atakan Kaçar (44), bu sabah İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

"İNTİHAR" DENİLEREK KAPATILMIŞTI: KORKUNÇ "CİNAYET" DETAYI İDDİANAMEDE

Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018'de İzmir Narlıdere'deki evinin yakınlarında bulunan bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmuş ve olay kayıtlara ilk etapta "yüksekten düşme/intihar" olarak geçmişti. Ancak acılı babanın yıllar süren mücadelesi sonucu dosya yeniden açıldı ve korkunç gerçekler ortaya çıktı.

Hazırlanan yeni iddianamede; ölümün intihar olmadığı, maktulün sırt bölgesine sert ve etkili bir aletle vurularak "kasten öldürüldüğü" ve cesedin daha sonra şantiyedeki o konuma getirilmiş olabileceğine dair kan donduran bulgular yer aldı.

İzmir merkezli 9 ilde düzenlenen dev operasyon dalgasında adeta bir "kumpas ve karartma" ağı çökertildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu aralarında şu isimlerin de bulunduğu 24 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi:

Tanyer İnşaat Firması ortakları Mehmet Münir Tanyer ve oğlu Mehmet Taylan Tanyer, dönemin Narlıdere Emniyet Müdürü İsmail Yalçın, dönemin Narlıdere Karakol Amiri İsmail Köksal, Grup Amiri Komiser Hüseyin Vurucu, Yurt dışından Türkiye'ye giriş yaparken yakalanan saha mühendisi Yiğit Aykurt.

HAVALİMANINDA KISKIVRAK: SIRA OLAY YERİNİ İNCELEYEN İSİMDE!

Soruşturma kapsamında hakkında "Görevi kötüye kullanma" suçundan dava açılan ve bir süredir aranan Olay Yeri İnceleme Büro Amiri Atakan Kaçar'ın kaçış planı havalimanında son buldu. Sabah saatlerinde uçaktan indiği sırada jandarma tarafından kelepçelenen Kaçar, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İKİ DEV DOSYA BİRLEŞTİRİLDİ: MÜEBBET HAPİS İSTEMİ!

Olayı karartmaya çalışan emniyet mensupları hakkında "Görevi kötüye kullanma" davası açılırken, şantiyede görevli bekçiler Hüseyin Kaya, Hulusi Aras, Tayfun Çakmakçı, Ali Gülbaşı ve işçi Bilal Çelik hakkında ise "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Mahkeme, her iki dosyayı birleştirerek yargılamanın tek bir çatı altında yapılmasına karar verdi.

Havalimanında yakalanan komiser Atakan Kaçar'ın vereceği ifadelerin, 6 yıllık bu karanlık cinayetin üzerindeki tüm sır perdesini tamamen kaldırması bekleniyor.