Açlık sınırının 32 bin TL’yi aştığı ortamda hayat pahalılığı emeklinin cebinde büyük delik açıyor. Alınan maaşla kirasını ödeyen emekli, temel ihtiyacını karşılayacak paraya ulaşamıyor. Maaşlardan umduğunu bulamayan emekliler ise gözünü ikramiyelere çevirdi.

Önceki sene bayram ikramiyesi 4 bin TL olarak açıklanmıştı. Fakat eskiden maaşların üstünde olan ikramiye şimdilerde maaşların 3’te 1’ine bile yaklaşamıyor.

Hayat pahalılığı her geçen gün emekliyi zorlarken, ikramiyelere yapılacak olan zam İsrail ile İran arasındaki savaş gerilimine takıldı. AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, Emeklinin dört gözle beklediği bayram ikramiyesi konusunda "İkramiyeye zam konusunda bir düzenlememiz yok" ifadelerini kullanmıştı.

BBC’de yer alan habere göre; üst düzey bir AKP yöneticisi, ikramiyeye zamdan neden vazgeçildiğini, "Bin liralık artış vatandaşı memnun etmeyecekti, buna karşılık bütçeye ilave yük getirecekti. Vatandaşta karşılığı olmayacak bir artış için bütçeye ilave yük getirmek yanlış olurdu” şeklinde anlattı.

AKP'NİN İKRAMİYE FORMÜLÜ

AKP kaynaklarının ise ikramiyeler için gelire göre zam formülünü gündeme aldıkları belirtilirken, şu şekilde ifade edildi:

"Milletvekilleri de 4 bin lira ikramiye alıyor, mesela işadamı Rahmi Koç da 22 bin lira maaşlı emekli de aynı ikramiyeyi alıyor. Milletvekiline neden emekli ikramiyesi veriliyor? Bu doğru değil, ihtiyacı olan, düşük gelir gruplarını destekleyecek bir sistemi hayata geçirmemiz gerekiyor."

50 bin liranın altında maaş alanlara emekli ikramiyesi verilmesi seçeneği de gündemde olduğu belirtiliyor. Ancak böyle bir düzenlemenin Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırılık oluşturabileceği, bunun yerine yeni bir sosyal destek sisteminin hayata geçirilmesi seçeneği de masada bulunuyor.

Bu kapsamda öne çıkan formül, AKP'nin bir süredir üzerinde çalıştığı "Gelir Tamamlayıcı Aile Desteği Programı" kapsamında ikramiye sisteminin yeniden düzenlenmesi oldu.

'DÜŞÜK GELİRLİ KESİMLERE SAĞLAYALIM'

2027 yılında uygulamaya geçecek sistemde ihtiyaç sahibi veya çok düşük gelir grubundaki ailelere ek mali ve sosyal destek verilmesi planlanıyor. AKP ise bayram ikramiyesinin de bu program içine alınarak, sadece belli gelirin altındakilere bayram ikramiyesi verilmesi seçeneği üzerinden duruyor. Parti kaynakları, “Bayram ikramiyesi ile bir destek sağlayacaksak, düşük gelirli kesimlere sağlayalım” yorumunda bulunuyor.