Açlık sınırının 35 bin TL’ye dayandığı ortamda en düşük emekli maaşıyla geçinmek imkansız. Hal böyle olurken Kırşehir’de emekli bir babanın öyküsü yürekleri dağladı.

Kırşehir’de yaşayan Celal Barış, evde yapılan poğaça ve börekleri satarak çocuğunun tedavisine destek oluyor.

Eşinin hazırladığı el yapımı poğaça ve börekleri satışa çıkaran Barış, kentteki esnafa, çay ocaklarına ve cami çıkışlarında ürünlerini satarak kazanç sağlıyor.

'ÇOCUĞUMUN TEDAVİ MASRAFLARI İÇİN...'

Esnafın da kendisine destek olduğunu belirten Barış, kazandığı parayla çocuğunun ayağında oluşan tümör tedavisine katkıda bulunduğunu söyledi.

Barış, "SSK’dan emekli oldum. Evde eşimin hazırladığı poğaçaları satışa çıkardım. Çocuğumun tedavi masraflarında destek sunuyorum. Esnafa, çay ocaklarına ve cami çıkışlarında satış yapıyorum. Esnaf arkadaşlarımız da sağ olsun destek oluyor. Poğaçalar el ürünü olduğu için de talep görüyor" dedi.